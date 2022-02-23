森林驚見粉嫩胖毛球穿梭 網瘋傳仙氣「七彩精靈鳥」神秘身分曝光

大自然中有許多美麗的生物總是讓人驚豔。最近有幾組照片在各大社群網站上掀起熱潮，只見一隻又一隻小巧可愛、全身色彩斑斕的鳥兒停在樹枝上，身上的花紋美到像是畫上去一般，不少網友直呼「根本是小精靈」，實際上牠們可是實際存在的珍貴鳥類。

最近在各大社群網站中瘋傳著幾張有著色彩繽紛羽毛的鳥兒照片，掀起不少網友討論。其實這種鳥類叫做「花彩雀鶯(White-browed tit warbler，學名Lophobasileus sophiae)」，屬於長尾山雀科鳳頭雀鶯屬的鳥類，只有在中國大陸、印度、哈薩克、尼泊爾、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克和土庫曼等地區才能見到牠，算是相當稀有僅分布於亞洲地區的奇幻鳥類。花彩雀鶯以昆蟲為食，體長約9到12公分，棲息在海拔2500公尺以上的高山灌木叢中，冬天的時候會到海拔1500公尺的山腳或平原過冬，在大陸屬於保育鳥類。

花彩雀鶯最吸引關注的點在於牠們身上繽紛多彩的羽毛顏色，牠們的身體主要是由紫色系構成，夾雜著淡紫色、粉紅色及米黃色的羽毛，翅膀外側則有藍色做為點綴，整體視覺上相當粉嫩漂亮，由於全身的羽毛顏色分布相當美麗，就像是「漸層染髮」一樣吸睛。

其實花彩雀鶯的美麗身姿早在2020年就掀起過熱潮，當時有研究鳥類的日本推特網友「文太」分享一組療癒的照片，吸引57萬人留言，網友們表示「好像假的，跟娃娃一樣可愛」、「感覺上是存在於幻想的生物，沒想到竟然是活生生的」、「根本彩色肥啾啾」，讚嘆大自然造物實在是相當奧妙。

商品推薦