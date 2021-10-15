影／加拿大才見得到！駝鹿誤闖高速公路 警開慢車為牠開路回家

即使是現代社會，偶爾還是會發生有野生動物，不慎闖入人類所在區域，造成發生意外的潛在風險。最近國外一隻影片，就拍到類似的景象。

根據日本媒體「grape」報導，外國網友最近分享了一段影片。片中的場景發生在加拿大安大略省的高速公路上，可以看到畫面前方的路肩有一輛緩慢前進的警車，疑似發生了什麼交通事故的感覺。

拍攝者開到近處，並且搖下車窗，這才發現在警車的後方，有隻巨大的「駝鹿」，正跟著警車一起行走。顯然是警察發現有駝鹿誤闖高速公路，因此以警車作為引導，想慢慢把駝鹿帶離現場，以免發生事故。警察暖心的行為，獲得了許多網友的好評。

許多網友見狀紛紛表示「要感謝警察花時間送他回家」、「替警察豎起大拇指」、「其實比起車燈，駕駛更難發現駝鹿，撞下去後果不堪設想」、「這真是美好的一天」、「警察：你要去哪裡？駝鹿：駝鹿小屋。警察：跟我來吧。」、「搞不好是警車沒油了，駝鹿在幫忙推車」、「這是我見過最加拿大的事物了」。