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破紀錄！小琉球自主性「軟封島」 空拍觀察到805隻海龜

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東離島小琉球是知名的海龜樂園，數量估計在300隻上下，主要是以海草和海藻主食的綠蠵龜。記者潘欣中／翻攝
屏東離島小琉球是知名的海龜樂園，數量估計在300隻上下，主要是以海草和海藻主食的綠蠵龜。記者潘欣中／翻攝

屏東離島小琉球被譽為海龜樂園，數量估計在300隻上下，島上觀光業者從5月中起自主性歇業「軟封島」，6月22日中油高雄大林煉油廠外海輸油管破裂致原油外洩，漂至琉球海岸，海龜是否受油汙影響引發關注，海委會海洋保育署委託學者持續調查外，並與在地島人海洋文化工作室合作以空拍調查全島海龜數量，昨天天氣晴朗、海況平穩，驚喜觀察到破紀錄的805隻。

海保署說，6月25日先針對汙染較嚴重的花瓶岩至龍蝦洞一帶，和以往覓食海龜數量及密度最高的多仔坪每天進行監測，發現在海面油汙多數清理完成後，海龜又回來覓食；直到6月底海龜數量大致在102到254隻間起伏，較去年6月中央研究院與島人海洋文化工作室合作的全島空拍調查結果253隻，並沒有明顯差異，7月4日觀察到273隻，接近去年同時段的200多隻，昨天破紀錄觀察到805隻。

海保署說，空拍機可進行大面積廣泛的監測與紀錄，是生態調查的利器，但會受到天氣、海面能見度、潮汐及浪況等影響，而有數量起伏的變化，必須長期觀察，才能知道海龜們是否受到油汙事件的影響，會持續觀察族群數量、分布地點及行為；小琉球是台灣重要的海龜覓食棲地，近年來相關保育政策的施行及民眾保育意識的提升，在島嶼周圍出沒覓食的海龜越來越多，是政府與民間共同努力的成果。

小琉球海洋保育志工蔡正男說，台灣周邊最常出現的海龜共有5種，分別為綠蠵龜、赤蠵龜、欖蠵龜、革龜和玳瑁，皆屬於一級保育類動物，小琉球主要是綠蠵龜；常駐小琉球的海龜達數百隻，島上觀光業者自主性「軟封島」近兩個月來，遊客在防疫期間消失了，海龜能見度大增，牠們本能性會主動避開油汙水，這次油汙事件雖未接獲救援通報案，但是否吃下受汙染的海草、海藻間接受影響，仍待學者進一步調查。

海委會海洋保育署與在地島人海洋文化工作室合作以空拍調查全島海龜數量，昨天天氣晴朗、海況平穩，驚喜觀察到破紀錄的805隻。記者潘欣中／翻攝
海委會海洋保育署與在地島人海洋文化工作室合作以空拍調查全島海龜數量，昨天天氣晴朗、海況平穩，驚喜觀察到破紀錄的805隻。記者潘欣中／翻攝

海龜 小琉球 空拍機

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