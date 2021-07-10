破紀錄！小琉球自主性「軟封島」 空拍觀察到805隻海龜

屏東離島小琉球被譽為海龜樂園，數量估計在300隻上下，島上觀光業者從5月中起自主性歇業「軟封島」，6月22日中油高雄大林煉油廠外海輸油管破裂致原油外洩，漂至琉球海岸，海龜是否受油汙影響引發關注，海委會海洋保育署委託學者持續調查外，並與在地島人海洋文化工作室合作以空拍調查全島海龜數量，昨天天氣晴朗、海況平穩，驚喜觀察到破紀錄的805隻。

海保署說，6月25日先針對汙染較嚴重的花瓶岩至龍蝦洞一帶，和以往覓食海龜數量及密度最高的多仔坪每天進行監測，發現在海面油汙多數清理完成後，海龜又回來覓食；直到6月底海龜數量大致在102到254隻間起伏，較去年6月中央研究院與島人海洋文化工作室合作的全島空拍調查結果253隻，並沒有明顯差異，7月4日觀察到273隻，接近去年同時段的200多隻，昨天破紀錄觀察到805隻。

海保署說，空拍機可進行大面積廣泛的監測與紀錄，是生態調查的利器，但會受到天氣、海面能見度、潮汐及浪況等影響，而有數量起伏的變化，必須長期觀察，才能知道海龜們是否受到油汙事件的影響，會持續觀察族群數量、分布地點及行為；小琉球是台灣重要的海龜覓食棲地，近年來相關保育政策的施行及民眾保育意識的提升，在島嶼周圍出沒覓食的海龜越來越多，是政府與民間共同努力的成果。