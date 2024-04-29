馬欣／父權藏得很深，如重回哥德的黑暗世界，「邪厄恩典」

心靈驚悚片「邪厄恩典」在金馬奇幻影展與爛番茄的指數都獲得好評，主要是它對焦了目前歐美國家對外籍移民的矛盾情結。在經濟不景氣的情況下，即便主張人道的大國對外籍勞力仍有種不能宣之於口的道德錯亂。以此為核心的驚悚片的確夠吸引人，也讓英國菲律賓裔導演派瑞斯薩西拉成為被矚目的導演。

「邪厄恩典」的前半部鋪陳是精彩的，完全展現了菲律賓清潔工身處異國的身分焦慮，與為取得居留的被剝削。這與另一部五月初將上映的「少年的漂浪旅程」相呼應，為了生存，外籍移民需要受到多大的苦，且自己的身分都可能丟失的荒謬，這與美國的墨西哥移民不斷被剝削且無保障的現實，都是21世紀繁華所無法遮掩的真相。

因此「邪厄恩典」的立意與角色塑造都相當好，可感受到導演的野心。尤其在前半段還沒取得合法身分的菲律賓母女必須過著東躲西藏的日子，在英國形同「隱形」，加上遭受的歧視，很容易讓觀眾移情到母女身上，似乎善惡就能一目了然。然而當這對母女可以寄居到豪宅當看護工後，一切則進入了哥德系列的黑暗懸疑氣氛中，原本的正反派在巨大的父權結構之中成為一個弔詭的推論，勾引人進入了五里雲霧之中。

這部片被好評便在於它層層解構了權力與階級的複雜性，並非單純的假面偽善與言語歧視，現今人們總是揪著政治正確與用詞失當的錯誤，導演也以此為誘餌，讓觀眾與主角母女一般認為那便是「惡」了。但在哥德故事的語境裡，父權始終像個大迷宮，讓人感受到黑森林中有糖果屋，然而那樣的「甜頭」，往往都埋伏著「獵捕」的狩獵慾望。

階級的暗黑之處便在於它不會讓你看到真正的主宰者，讓中下層的人不斷互鬥，而導演也讓片中的數個女子都接連踏入了父權的保障與控制中，這樣夾著糖的棍棒讓那個英國百年大宅如一蜘蛛網，看誰會深陷慾望之中而成為被綑綁的蝴蝶。這過程的確充滿刺激，甚至孩童也在父權迷宮中迷失。

這些佈線佳，然收線卻仍失點火候，收得太快，少了後韻。其優點跟缺點都明顯，但能結合當今現實的驚悚片仍值得一看。