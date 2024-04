袁永興／陳泳希 「JUD 陳泳希」

歌壇新聲初登場的陳泳希,參與了整張絕大部分的詞曲編寫。她的音色給人虛實交錯包覆的神祕感,她的音樂層次堆疊變化多端,她的創作具有女性藝術家的獨特個性但剛柔並濟,她呈現的音樂美學遊走在迷離與暗黑的維度裡。

這整張專輯似是乖張又抑鬱的能量,展現的卻是首首穩健豐富飽滿的歌唱。作品「活的假象」在潛流般的速度醞釀下冷靜開歌,副歌秒轉激昂揮灑唱出「告訴我死心踏地會太浪費嗎」,情緒似要大放前秒轉為收、力道精準游刃有餘。到了「誰能走進你的心」,張力在「良心太昂貴」與「廉價的安慰」碰撞出火花,乃至終尾唱出答案是「走不進你的心」。

到了歌曲「知更」中,編曲在迷人的音色裡吟唱起「我要喜歡我的樣子」,點綴與疊加的聲響都具有巧思,當陳泳希唱起「Cause I’ve been dancing all the night」時,她帶來一種似是用著Lana Del Rey的情緒,參雜揉合了些許Billie Eilish使用近氣音搭喉音的演唱方式,給人不得不特別豎起耳朵關注如此感性的聲線、要如何闡述歌曲內容裡那些剛毅的、被弦樂音色與節奏包圍的頑強所唱著的「就讓我的胸口發燙到鮮紅才美麗」。

英語歌曲「How does it feel」則是比較顯性且鮮明地、把叛逆包裝的明亮來演唱,但是以一種「恨意可以用正能量來表現嗎?」甚至是「恨意有時是正能量」的出發點。專輯的另一亮點是歌曲「要不要在一起」,取樣了李泉所寫、1999年范曉萱演唱的「我要我們在一起」。長期以來華語音樂在取樣的表現上遠遠不如歐美樂壇,錯失了讓經典可以透過解構後再結構、重新被新世代接觸與認識的好機會。取樣有商業上的利基與情感上跨世代連結的優點,對於如今代謝加速的流行市場亦有新舊翻玩的新鮮感與挑戰性,陳泳希這次的取樣頗有致敬意味,但濃烈帶暖的意境、效果極好。

終曲「相濡以沫」是曲序設計的亮點,整個編曲顯得逐漸磅礡開闊,在音樂的轉折細節上鋪排疊加了許多聲效設計、最後收在餘音迴盪,做出意猶未盡的聲場,以新人首張作品集交出這樣的成績單,讓人非常期待她未來音樂上與舞台上的表現。