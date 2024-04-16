塗翔文／但願人長久：關於離散

這是一部關於「離散」的電影，之於家庭，之於個人。集編導演於一身的祝紫嫣，繼之前的短片「凪」後，再次處理這個議題，融入個人經驗，做出更成熟、格局更大的詮釋。除了節制有度的情感戲，祝紫嫣掌握非常有限的資源（金），讓「但願人長久」努力藏拙，展現出樸實卻深刻、含蓄又深情一如散文般的影像韻味。

故事本身的結構其實很大膽，橫跨長達20年，聚焦於一個自湖南移至香港生活的小家庭，尤其是一對姊妹與其父親之間的關係。既然無法走重建時代風貌的史詩路線，祝紫嫣乾脆將故事1分為3，每個時空都幾乎只處理很單純的細碎事件，用一種切片式的抒情書寫，讓觀眾慢慢理解這個家庭與成員們的各種離散狀態，以及時光的匆匆流動。這既是它的優點，同時也是它的缺點，一方面不糾結於交代太多細節，只著重關鍵戲的經營；另一方面則也勢必顯露太多未能解釋的空白，例如母親角色的缺乏。不過3個時空的過場非常流暢，並不突兀，張叔平一向俐落的剪接節奏，應該幫了不少忙。

主要的觀點其實明顯放置在早熟的姊姊身上，她看似很早洞悉吸毒父親的弱點，也漸成兩父女疏離隔閡的來源。電影選擇把大部份的戲，集中在這個移民家庭狹小擁擠的生活空間裡，但影像設計上不至於侷促或呆板，反而展現了豐富的寫實感，也聰明地避掉過多時代重建的破綻。尤其到了最後一段，時空移到了日本與中國，透過姊姊的眼睛，她彷彿更能複雜地切身體會上一代在離散與認同上的無奈之情，這也讓吳慷仁最後的背影，顯得格外餘韻綿長。

「但願人長久」娓娓道來地處理離散主題，讓我想到了許鞍華的「客途秋恨」，雖然風格明顯差異，但兩片最終倒是不約而同回歸到血親之間、從衝突到和解的情感基本面，同樣能激盪出議題以外最純粹的感動。祝紫嫣挑戰高難度用3組演員詮釋姊妹的三個階段，再選 擇讓吳慷仁挑戰1人橫跨20年的能耐，最終讓兩者都做出具說服力的表演，看得出做為一位導演的調度與能力，亦令人期待她將來各方面都能更升級後的下一部作品。