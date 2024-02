左光平／正擁抱著「世界」的大象體操

2023年,受到世界矚目的音樂節Coachella公布的演出名單上,看到了落日飛車的出現,其實是蠻振奮台灣樂壇和音樂創作人的美好事件。我在想其實近十年,真的也已經有蠻多在地原生的樂團紛紛登上國際,像是恰巧成團十年的大象體操,也宣布進行超過40場次的世界巡迴時,發表了新專輯「世界」,除了多元曲風與合作的設定,似也象徵將靠著雙腳踏遍地球。

張凱婷絕對是台灣最優秀的樂手之一,在難度和耐聽度中取得很好的光譜移動,思想與設計因歌而異。「名字」一曲與日本音樂創作人龜田誠治共創,龜田誠治這幾年在台灣樂壇的出現頻率並不少,擔任多次金音獎評審委員,也在去年金曲歌王Hush的專輯中大量合作。張凱婷與龜田誠治的雙編曲在全曲中穿梭,以鼓的層次作為推進,倏地收尾,乾淨俐落。

與高雄市管樂團將舊曲「銀河 Galaxy」、「燈 Light」、「夜洋風景 Ocean in the night」重新改編。「銀河 Galaxy」維持原曲大器輕快,管樂的加入是點綴跳躍的腳步。「燈 Light」將開場的旋律轉為管樂,明亮中彷彿更有某種童話感受,故事可以在床邊說,當然也可以在森林裡席地而坐。「夜洋風景 Ocean in the night」原本以電吉他貫穿的刺激感,在新版本中顯得成熟而溫柔。「羽毛Feather」一曲有趣在以同一編曲邀請不同合作對象做雙版本演繹,壞特?te的醇厚聲線讓作品進入夜景,放眼望去盡是俯瞰的大樓亮燈。日本歌手TENDRE的版本則是馬上進入City Pop的範圍,要說這首歌瞬間帶你去了冬天的下北澤亦不為過,步行感強烈。與創作歌手林以樂合作的「快樂王子」演繹英國作家王爾德寓言,讓童話在都市人的耳朵裡繪出輪廓,這首編曲的內容上在輕省與爆發中交錯,情緒起伏線條大方。

與印度歌手 Shashaa Tirupati合作一曲「Jhalleyaa」,僅收錄在實體專輯版本,是有趣彩蛋,亦讓「世界」概念添上畫龍點睛一筆。相較過去大量以演奏為主的作品,這張專輯的合作比例與演唱比例高出許多,但也相對表現許多編曲能量上的思考。國際上的接受度是我起初對大象體操的驚豔來源,而更開心的是他們持續對原生地的擁抱,從未放棄。