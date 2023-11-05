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李清志／社會住宅與公共藝術

聯合報／ 李清志，都市偵探、建築學者
廣慈社宅公共藝術，林聖峰設計的「大樹下的山水客廳」。 圖／李清志提供
廣慈社宅公共藝術，林聖峰設計的「大樹下的山水客廳」。 圖／李清志提供

那天去參觀台北廣慈社會住宅，讓我對於台灣國宅的發展重新改觀！

過去國宅的空間環境給人的印象，總是破舊、粗糙，又缺乏設計美感，加上龍蛇雜處，缺乏管理，很快就淪為城市中的毒瘤，讓人不敢靠近。七○年代美國密蘇里州聖路易市的Pruitt-Igoe集合住宅，就是因為環境惡劣、治安敗壞，最後無法管理改善，只能將整棟住宅炸毀，甚至被建築理論家查理斯·詹克斯（Charles Jencks）視為是現代主義建築的死亡。

不過這幾年歐洲社會住宅的發展，卻令人十分驚豔，特別是北歐及荷蘭的社會住宅，不只是只給低收入戶來使用，同時也照顧到社會中不同族群的需要，特別是初出社會，來到城市打拚的年輕人，以及獨居老人或單親家庭等等。這些社會住宅設計新穎、收費合理，又有寬廣的公園綠地，深受大家的喜愛。

廣慈社會住宅是信義區少見大規模開發規畫的集合住宅案，周圍環繞公園綠地，擁有廣大的開放空間，同時設置有育嬰、老人日照單位，讓住戶沒有後顧之憂；更棒的是，社會住宅四周設置有公共藝術作品，這些作品都具有國際水準，很難想像社會住宅居然設置有如此高水準的公共藝術品。

這些公共藝術品包括有梁豫漳設計的「流亭」、林聖峰設計的「大樹下的山水客廳」，以及徐永旭的「光之巢」，還有美化電箱的空間識別裝置「祝」等。徐永旭老師的大型陶瓷作品是國內十分受歡迎，許多豪宅大樓都會購買他的大型陶瓷作品去妝點豪宅大廳，因為他的作品巨大壯觀，非常適合豪宅的氣派門廳，徐老師有自己大型的窯爐，可以燒製出別人所做不到的大型作品，這次廣慈社會住宅可以設置他的作品，的確很令人羨慕。

林聖峰老師擅長使用看似不起眼的材料，創作出令人驚豔的作品，新竹竹圍漁港「波光市集」建築，就是他的經典作品，這次他在廣慈社宅的作品「大樹下的山水客廳」，使用鋼筋彎製成一座亭子，彎鋼筋原本是建築工程中，非常基礎的工程技術，但是他卻把這項技術發揮到藝術的境界，令人聯想到十九世紀末巴黎的新藝術時期作品。

梁豫璋建築師的作品「流亭」，陽剛的建材，卻有流動的美感；作品以耐候鋼為材料，曝曬在外多年，也不需要再塗油漆保養，因此在歐美各國經常可以看到以這類材料製作的公共藝術品。彭冠傑的作品「祝」則是在電箱上的識別系統創作，有些圖案類似馬雅文化的鳥獸圖形，其實是因為四周就是四獸山，因此將四獸圖案化，安置在我們生活環境裡，非常貼切適合。

廣慈社會住宅工程進行中，就設置有「我們在家—廣慈博愛社宅公共藝術計劃」工作站，企圖以「公共藝術」啟動社會住宅文化創新，不只是戶外的公共藝術品設置，他們也推動藝術家進駐社區的計畫，帶領居民藉著藝術計畫，探討廣慈社宅附近歷史記憶，以及身體與內心世界的再發現。

廣慈社會住宅的公共藝術作品，都是具有國際水準的優秀作品，讓人對於台灣社會住宅的環境刮目相看！公共藝術對於社區的影響其實是潛移默化的，我們的社宅有如此高水準的公共藝術作品，真的令人十分羨慕。

社會住宅 公共藝術 建築師

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