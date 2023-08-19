于國華／豐田：種在土地、富足在心

開車進入雲林縣古坑鄉田間，來到一塊樹木圍繞、植物看似自然生長的土地，張淑卿招手要我停車。就是這裡，她的田。

認識淑卿，在雲林三小市集來台北舉辦的「地方野食力」展售會。「豐田小路」攤位排列多種手作產品，包括三種果醬：洛神、冬瓜、桑葚，以及米餅和米香粒、香蕉果乾、醋梅、蘿蔔乾等，經過介紹才知道，這些食材原料大多自己種植。

那天離開市集，我買了口味清爽的冬瓜果醬、桑葚果醬和一大袋米餅，相約雲林再見。我想了解，一個人如何做到如此多樣的種植。

來到田裡，跟隨淑卿穿梭植物之間，聽她講述與植物相處的故事。在斗笠和防蚊網嚴密包罩之下的她，和善清秀臉龐始終帶著笑意。

小時家裡務農，淑卿卻排斥農事；但她珍惜農作，學習各種方法保存食物或創造農產品的風味。經歷多年職場的穩定工作，她嚮往回歸農田的簡單生活，於是開墾一小片山坡地，但很快驚覺自己正在改變山林面貌，這並非她從農的本意。於是改以順應自然的方式種植檸檬、橄欖、薑黃、梅子等，甚至後來平地的田也效法自然狀態，多樣少量的分散種植香蕉等作物。

淑卿每天在田間工作，將農業當成園藝，辛苦卻自得其樂；有收成之後再製作果醬、果乾或合作開發酵素等產品，產量都不多。自創品牌「豐田小路」其中的「豐田」，是自小居住的村莊名稱，也是她對從農生活的期待：下田耕作以豐富生活和內心。

我很好奇，這樣的農產規模，如何支持生活所需？她說，生活好壞的關鍵在「欲望」，例如許多老農朋友，看似辛苦勞動、物資貧乏，卻知足樂天、生活自在。只要精神富足、花錢欲望減少，生活就能夠很簡單。

朋友建議淑卿寫計畫爭取政府補助，擴大生產或增加收入，但淑卿認為，回歸農業本質才是她的追求，就是簡單、純粹的自然之道。農業是創造生命的產業，這樣的基本價值得到尊重，農人才會有尊嚴。她堅持友善種植，陪伴植物成長；例如薑黃種植兩年以上才收成，做成薑黃粉或釀造鳳梨薑黃酵素。

淑卿拿了一件工作圍裙鋪在地上，招呼我坐下，分享下田工作前浸泡的咖啡。她仰頭看著天說：這樹蔭多好、涼風多舒服！工作之後在田裡吹風休息，這是我想要的生活。

「人生苦短，是說苦的時間都很短。不要和自己過不去，快樂要自己創造。」我記下她說的話。這個在田間的下午，我看到如何從簡單中得到豐足的方法。對淑卿而言，「豐田」意義不在產量和產值，而是一塊讓身心獲得滿足的友善土地。