雀雀／2023台劇功德劇「八尺門的辯護人」

台劇「八尺門的辯護人」描述印尼移工阿布杜爾因不滿台灣雇主長期虐待而釀犯滅門血案，為他做辯護的就是李銘順所飾演的阿美族律師佟寶駒（李銘順飾）。佟寶駒聘請印尼移工莉娜（雷嘉汭飾）為案件做通譯，與台大法律高材生連晉平（初孟軒飾）一起為阿布杜爾做抗辯。此戲是齣高濃度律政劇，全程堆疊出不少精彩法學討論戲橋段。

「八尺門的辯護人」拍出台灣老中青法律人之間嚼起舌根來的各式氣場，並拉觀眾一起陶醉在其語境美感氛圍裡頭，有時能帶人領受身為法律知識分子的沉浸式快感；而在充滿算計、權謀與找尋正義與真相的多方大亂鬥裡，時而帶入一些法律人冷笑話熱場，令人願意一次聽不懂就二刷再聽一次。

劇中人物所談所講的盡皆是全台最硬的原住民、移工、漁業官商勾結、種族歧視和廢死等社會議題，幸有李銘順飾演一大智若愚的公設辯護人，以不按牌理出牌的三八律師輕鬆人設，在嬉笑怒罵之中帶領著我們無痛認識台灣公共議題，嚼勁十足，亦自帶關懷力。以此來看，「八尺門的辯護人」堪稱為2023台灣影視作品群裡的一大重點功德劇。

疫情改變世界，而串流服膺世人看戲所需時空彈性，劇集影音形式日漸受到當代觀眾歡迎，主角之外的角色群也不再受到篇幅之限、得到更多的刻畫空間。尤其反派與配角在影集中常能驚豔受眾，因他／她們不若主角會受到較為嚴苛的道德箝制與審判，得以更有餘裕展現出人性的錯綜複雜度，如楊烈飾演的雄豐老闆洪振雄、潘儀君所飾演的法務部長陳令秋，乃至於伊正所飾演的最高法院法官，這些演員都揭露了某些上位者功利主義式地追逐與實現他們心中理想其背後殘酷真實樣貌，且多少都是帶著犧牲他人的作為才換取到高位。

「八尺門的辯護人」介於壓抑的日劇與張狂的韓劇之間，並帶著美劇辦案風格，劇裡更不諱言地搞笑道出「原住民擁有整套的CSI」致敬好萊塢，委實可愛。以原住民、移工作為男女主角其合情合理程度也讓該劇來到一個用故事伸張轉型正義的台灣戲劇新高度，畢竟從原住民湯英伸到戲裡的阿布杜爾，對於台灣產業經濟有所貢獻但曾受到迫害的小螺絲釘們的故事也都很重要。

劇中李銘順挑釁問道「誰的大局？」與吶喊狂唱「殺人島是我故鄉」等戲，場場都是批判，明年6度問鼎金鐘獎毫無懸念；雷嘉汭將一努力賺錢與適應台灣社會的移工演得不卑不亢，而她在死刑場外抓丟紅包、看著形同自己手上染血而痛哭無語鏡頭更是女主角得獎場，有望為她掙得一筆職涯首度金鐘入圍紀錄。