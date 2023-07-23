雀雀／地獄里長、偷偷藏不住 挑戰偶像劇的接地新配方

台灣影集「地獄里長」與純度極高的中國大陸甜寵劇「偷偷藏不住」，兩戲不但播映檔期前後重疊，連主創導演李青蓉也重疊，令人玩味之餘，亦顯示出台灣導演的跨海執導能耐不俗。

「偷偷藏不住」描述趙露思飾演的女主角桑稚打從中學就開始暗戀哥哥的大學室友段嘉許（陳哲遠飾），直到大學美夢成真、成功編譜出戀曲的過程；「地獄里長」講則是青年里長羅一凡（林哲熹飾）與他的快樂小夥伴們一起為社區解決各種疑難雜症，同時他還要克服自己擁有陰陽眼「見鬼體質」的困擾。

比起陳哲遠的花美型，林哲熹屬性格派，兩人共同點是臉譜記憶度皆高；雖兩劇女主角趙露思與嚴正嵐都有著可愛親切的討喜外型，然一個演繹青春女大生極適任、一個負責詮釋菜鳥女律師無違和，在表演上呈現出全然不同的人設魅力。另，比起全劇25集的「偷偷藏不住」只講雙向暗戀與互相奔赴這一件事，全劇20集的「地獄里長」容納了多起驚人社會事件，戲中所重口味提及的 #MeToo案，還意外與演員許傑輝、導演游智煒在戲外捲入#MeToo事件遙映，讓「地獄里長」偶然成了一齣帶有預言體質的玄妙奇劇。

此外，比起過往6、70集的劇集長度，像「偷偷藏不住」這樣的長劇熱播顯示出現今陸劇有著越短越漸受到歡迎的跡象。反之，台劇「地獄里長」嘗試拓展出的台灣偶像劇長度，似也來到黃金交叉、印證著20集左右的集數或許正正就是華劇劇集長度的最適極限。

相較於「偷偷藏不住」裡每個男女主角的高甜互動時刻成為觀眾的二刷區，「地獄里長」的二刷重點範疇則落在十殿地獄的奇景情節示現。每一殿地獄象徵著戲裡主人翁們被卡住的人生關卡，也區隔出每個章節主角的生命階段心境變化；加上此劇將現實與夢境、陽間與陰間揉融在同一真實台灣場景的人生旅行既視感，即是「地獄里長」所精心鋪陳的創新戲碼之所在。

瞿友寧導演在台劇深耕20年來，每個階段總有代表作問世，這次他與搭檔李青蓉再度攜手合作的「地獄里長」更加入以動作電影「狂徒」入圍過金馬獎的新銳導演洪子烜助陣，一齊拓寬台劇的多元類型感，讓這齣戲的里長主角穿梭在陰陽兩界尋親、律師在也在法律之外另尋到正義的解方，甚至是小人物們在親情、友情與愛情感情交織成的社區人際網絡互助中，幫助他人也為自己找到生命的出路。這便是「地獄里長」在挑戰拍攝台灣偶像劇時不願墨守經典公式、而天馬行空所提出的另一接地新配方嘗試。