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塗翔文／「陰影下的她」：結構性問題

聯合報／ 塗翔文，影評人
「陰影下的她」發人深省。圖／摘自www.koreanfilm.or.kr
「陰影下的她」發人深省。圖／摘自www.koreanfilm.or.kr

韓國片其中一個厲害的流派，就是從單一事件延伸出錯綜複雜的線索，再反映成針砭並叩問現代社會的真正潛在主題。「陰影下的她」又是這樣一部電影，導演丁朱里改編自韓國真實新聞，並將其拍攝成一部得以跨越國界、普遍在當代觀眾心中都能達到共感的出色作品。

故事從高職即將畢業的女學生開始說起，第一顆鏡頭就是刻意把時間拉長到、幾乎挑戰觀看耐性的獨舞，女孩的狂熱與舞姿，是導演深埋的伏筆，也成了隱隱貫穿全片的母題：青春夢想的幻滅。電影細膩描述她進入電話客服公司實習工作的過程，如何從滿腔熱忱直至最後身心俱疲、無力挽回；然後是裴斗娜飾演的女警介入調查，憑著直覺，抽絲剝繭地挖掘出一層層難堪的背後真相。

這是一個上下闕結構設計的巧妙敘事，新人金施恩與老練的裴斗娜兩位女演員，精彩接棒演出由一椿死亡案件所放射出複雜與嚴重的結構性問題。有趣的是，前者的死亡帶出後者的出場，但靈魂上兩者又似是聲氣相投，並不扞格。如果觀者看過導演丁朱里前一部作品「屋簷下的她」，就會更有互文式趣味，裴斗娜彷彿是同一個女警角色的延續，而她對問題少女的關心和敏銳更是微妙呼應。

厲害的是，一個單純實習生的死亡，除了查案本身的懸疑性，還同時揭櫫了那麼多層次的結構性問題。由下而上，先是父母、同儕不知道女孩的心真正在想什麼；然後學校與產業的合作本是美意，卻在上下交相賊、大家各圖其利的情況下，變成扼殺教育原意的醜事；最上頭的政府單位事事只求數字績效，人人本位主義，疊床架屋造成整個局面的荒謬與無法收拾。即使是女警身處的環境裡，打著正義的旗幟，但警察不也是整起悲劇的共犯之一？

「陰影下的她」表面上是個由單一個案延伸的複雜情節，充滿強大的批判性；最後，它又不忘輕巧溫柔地轉回到最殘酷的情感切面，這一切的一切，犧牲慘賠的全都是年輕人們的夢想初衷。兩個女主角看似沒交集，除了查案本身，唯一牽繫的又偏偏是那看似無關的舞蹈夢想。導演丁朱里連續兩部作品都交出了扎實、深刻、感性、充滿張力，同時盈滿女性獨到眼光的社會寫實力作，這個名字將來勢必會在國際上繼續發光，值得期待。

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