周行一／混淆娛樂與學習

在網路世界不發達以前，人的眼睛與耳朵是學習的關鍵器官，我們用眼睛閱讀、觀察實體世界與環境，用耳朵上課，聽演講。網路世界開始發達以後，還是用眼睛與耳朵學習，但是學習的方式改變了，我們可以在不同的環境中，以破碎化的時間看影片學習，或者聽錄音學習。

從利用時間學習的角度來看，觀看影片與聽錄音的確是一個方便的學習方法，而且在現代的科技世界裡，影片與錄音（影音）無所不在，人們可以隨時隨地輕易觀聽，影音內容有趣，提供賞心悅目的視覺以及聽覺享受，逐漸地大家不知不覺的以影音作為主要的學習工具了。

愈年輕的人，愈受到這個趨勢影響，比較偏好影音，而非以閱讀，作為學習的主要途徑。以影音學習，當然有特別有用的地方，例如影音可以加深學習者的印象，古人說讀萬卷書不如行萬里路，影音可以大量取代必須經由旅行才可以觀察到的事物，而且可以重複修訂內容，把最好的效果呈現出來，可能比以前聽老師上課，或者專家演講，更為精闢與省時。

可是大學教師卻發現一個令人憂心的現象。學生誤以為影音可以取代閱讀，作為主要的學習途徑，學生愈來愈不願意閱讀教科書或者是教師指定的書籍和長篇文章，學生喜歡「聽」老師上課，觀聽老師提供的影音，閱讀老師提供的ＰＰＴ檔案。

最近有了ChatGPT以後，更有愈來愈多人利用這個吸引人的ＡＩ工具彙整不同文章的內容，作為學習的捷徑。但是老師同時發現學生對於使用文字的能力降低了，學生無法以豐富的詞彙適當表達想法，同時缺乏撰寫長篇論述文章的嚴謹邏輯推衍能力，這個現象應該與學生不再習於深度閱讀，或者沒有練習長篇論述的機會有關。

用眼睛看以及耳朵聽是一種淺層的學習，深度的學習必須經由閱讀及寫作達成。書籍充滿論述的細節，提供的資訊遠比短影音豐富，人在閱讀的時候腦子會不停、重複地處理（思索）書裡面的大量資訊，這是一種深度理解以及內化的過程，而且閱讀者可以不停地回到書裡面的細節，直到融會貫通為止。寫則是最深一層的學習了，作者必須彙整閱讀過的資料以及用眼睛及耳朵收集的資訊，以組織化及邏輯的方式呈現作者的思緒，在寫作的過程當中腦子不停地質疑自己的寫作品質，挑戰能力的極限，是最好的學習方法。

影音通常留給學習者一種淺層的印象，容易忘記，即使看過一場很精采的電影，過了一段時間之後（也許才幾個月），我們就忘記了細節，只留下了「好看」的印象，而且一般人不會重複的觀聽影音，習於以片斷的時間觀聽影音學習之後，自然減少了閱讀的時間。

我們在各級教育裡面必須強調長篇閱讀與寫作的能力，在一個科技進步迅速的時代，學生的推理與創造能力是利用科技增強自己競爭力的基礎，缺乏這種讀寫的訓練，年輕人將無法跟隨時代的脈動。

（作者為行珩全人均衡系統創辦人）