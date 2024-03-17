楊志良／當為能為而不為 衛福部嚴重失職

衛福部因失能而犯的錯罄竹難書，可以寫成數部鉅作。以社會福利來說，全球各國低收入人口比例，日本是十五點七％，韓國十七點四％，更不要說其他ＯＥＣＤ國家，只會更高，而台灣卻僅有一點二五％。正因為台灣有最嚴苛的低收入標準，因此遊民不斷增加，程度有直追美國舊金山的趨勢。

為何如此？因為台灣是富人低稅的天堂，各國稅賦占ＧＤＰ的比率，日、韓、美各為十五點七％、十七點四一％、十七％，北歐國家多在四十％以上，而台灣只有十二％。這麼有限的稅收，卻要養不作為的監察委員、不質詢弊端的綠立委。官員貪汙、腐敗、無能，能源轉型讓綠營有關係者賺飽飽。要達到鰥寡孤獨廢疾者皆有所養，最重要就是稅改，但茲事體大，絕非衛福部可以搞定，需要的是「革命」，在此先不討論。

至於衛生方面，落漆事件多如牛毛，最嚴重的有兩項，第一是取消掛號費上限。目前貧富差距達到最大，最底層的二成中低收入戶，必然叫苦連天，市立醫院及部立醫院全部聲明不跟進，維持原部分負擔，將導致大量民眾湧入這些醫院。反而就醫不便的偏鄉醫院可以提高費用，因為當地的民眾別無選擇。政府無能破表，醫賤傷醫，醫貴傷病（人），各界一定罵聲不斷，醫病關係對立加劇，增加民眾對政府的仇恨値。

緩解此問題的方法，可比照每年健保總額，由包括醫界、勞工、雇主等付費者代表組成的健保委員會協商，考量經濟最底層二成中低收入者的收入成長來訂定。健康照護是正常財（Free good），民眾所得增加，對醫療的需求也會增加，當願意支付更高的費用。

另外一個重大的問題是，新冠肺炎疫苗主要是新型的mRNA疫苗。防疫期間不少國家，包括美國、中共、台灣等，採行強制接種、限制人民行動自由與隔離等措施，但接種結果有若干嚴重的副作用，不但民眾懷疑，也引起包括歐美在內的各國醫界人士及團體極大的反彈。國內有人質疑疫苗，歐美也有這種懷疑論，美國不少家長因此連非常有效的疫苗，例如麻疹疫苗，也拒給子女接種而造成流行。台灣也有不少反對團體，多次到衛福部及各地的衛生局抗議。如果沒有科學及公正的說明，對台灣未來的防疫非常不利。

衛福部在衛生署時期，有不少優秀的長任官員，又有國衛院及中研院生醫所，要解決這個問題非常容易。因為台灣有世界最完整正確的健保資料庫，衛福部本身即可將足以識別個別病患的資料去除，提供學術界研究，比較施打各種新冠肺炎疫苗、次數的人和未施打者，在心肌炎等各種副作用，包括死亡率上的差異，再用性別年齡調整，即可做成非常優秀的科學報告，一方面可對國人釋疑，一方面可貢獻全球的防疫。國內有此能力的學者專家、碩博士生，何止百千名？衛福部至今擺爛不願進行，就是嚴重失職！（作者為前衛生署長）