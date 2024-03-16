王正方／誰是俄烏戰爭的受益者？

俄烏戰爭進入第三年，局面膠著。

烏克蘭呼籲：彈藥、武器等極為匱缺，歐美各國承諾的軍備和經濟援助，還沒有一半到位，導致戰況不利。

德國退休將軍Harald Kujat，曾任北大西洋公約組織（ＮＡＴ○）軍事委員會主席，最近在演說中說：「烏克蘭去年反攻失敗，已不能做大規模陸地進攻…他們需要錢、武器、彈藥，更缺少士兵，彈藥軍備無法取代訓練有素的戰士…貪腐情況嚴重…」

觀察家指出，比率甚高的歐美軍援武器裝備，被當地官員轉手以高價賣出，自飽私囊。俄烏兩國均不肯宣布開戰以來的士兵傷亡數字，根據ＢＢＣ的說法：二○二三年十一月底，俄軍死亡人數達三萬八千二百多人。俄羅斯國防部宣布，截至去年年底，烏克蘭軍隊陣亡人數為卅八萬三千餘人。烏克蘭軍事單位嚴詞否認此數字，稱烏軍只有三萬多人戰死，二者差距非常大。真相如何，難以釐清。

觀看一場烏克蘭藝人赴前線勞軍的電視播放，鏡頭拍攝載歌載舞之餘，轉到現場觀眾，他們多是中年男子，個個面容嚴肅，表情木然。有報導稱，烏克蘭徵召士兵困難，有不少五十多歲的男子入伍受訓，投身戰場。是否烏克蘭的適齡戰士已所餘不多了？

俄羅斯再度發出動員令，補充數以萬計的新兵，見不到任何停火的跡象，俄總統普亭說「準備好了再打十年」。這場戰爭已持續兩年多，美國凍結、沒收俄羅斯政府及寡頭富豪的海外大量財產，禁運制裁項目達數千個，怎麼普亭大人依舊信心滿滿，作出長期作戰的打算？

二○二三年俄羅斯的經濟成長為三點六％，遠遠超越大多數歐洲發達國家；美國經濟成長是二點六％。對俄制裁，並未造成該國的經濟衰敗。

Harald Kujat將軍說：「烏克蘭若得到充足的西方支援，仍無法單獨打敗俄羅斯…俄羅斯也不具備完全占領烏克蘭的實力…必須通過談判結束戰爭。先前在土耳其的和談，幾乎簽約，美國為主的西方反對停戰，協議破裂…若發生核子戰爭，將是歐洲的巨大災難…」

法總統馬克宏表示「西方派地面部隊到烏克蘭尚無共識，但不排除此選項」，美國、德國、波蘭、捷克、西班牙、北約秘書長等，立即表示不同意。

據Harald Kujat將軍的情報，美國已制定長期俄烏戰爭計畫，分四階段：戰鬥、重建、復原、改革；放棄收復失土，以十年為期完成之。未來是由美國支持和控制的烏克蘭政權，與占領烏克蘭東部領土的俄羅斯，打打談談，分疆而治，年復一年。

俄烏之戰已徹底摧毀了烏克蘭，大大削弱歐盟各國的經濟，美國軍工等企業賺到盤滿缽滿，仗繼續打，很符合「美國第一」的國策。美利堅老大荷包充足，一呼百諾，霸權永續，這場戰爭的受益者是誰？

主導世界話語權的西方媒體經常宣稱「台灣即將成為第二個烏克蘭」，我們不願意見到這種未來。但果真如此，受益者又會是誰呢？

美國國務卿布林肯說「你要是不坐在餐桌上，那你就在菜單上。」季辛吉先生曰：「做美國的敵人很危險，但是做美國盟友更致命。」

切莫忘記這二位名人的警句。（作者為電影導演）