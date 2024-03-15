馬凱／打破少子化魔咒國家 怎麼做？

馬凱

少子化就像附身在經濟發展之上的魔咒，經濟愈進步，少子化就愈嚴重。全球除了極其落後的地區，如非洲，罕有例外。亞洲地區，日本最早少子化、老化，其「失落的卅年」，這也是重要的禍因。

少子化會展開一個惡性循環：從生育率降低、人口老化、勞動人口減少、生產力及創造力減弱，進而經濟成長停滯、國民所得減少、撫養者日少而被撫養者日多，國力及民生便日益惡化。日本是一個可悲的前例，如今南韓、台灣，甚至卅年高速成長的中國大陸，也陸續步上後塵。

這幾個東亞國家正是全球少子化最快的一群。有人即據此歸納出一個共同的原因：儒家文化的影響。儒家文化有幾個特色，如男有分、女有歸，男性努力養家，女性則照顧家庭。然而當家庭需要雙薪負擔，婦女也須外出謀職，而家務重擔仍多落於其身，就成為不樂於生養，甚至不結婚的要因。其次，儒家重視教育、好學，唯有讀書高，於是有志一同盡力讓子女受最好、最高的教育，升學主義愈演愈烈，家教、惡補為難免之惡，使子女教育費天高。再次，儒家道德觀念排斥非婚生子女，相對地使生育率不如其他文化。

因為我們同時面對兩大不利因素，就使得生育率的惡化格外嚴重，要加以對治也加倍困難。高喊少子化已成國安問題數十年後，情況更加險惡，一直與南韓互為全球之末。

但在先進國家之中，竟有兩國高居生育率之冠，一為以色列，一為法國。尤其法國，在九○年代初，生育率也不斷下滑，遠低於美、英等國，在不斷努力下成功拉高生育率，在二○一四年甚至超過二點○，睥睨一眾先進國家。以色列則自建國以來，一直保持超高的生育率，目前甚至達到二點五四的高水準，足為台、韓兩倍餘。

以色列的高生育率主要拜其處境之賜。數百萬人立足於周遭數億阿拉伯人之間，日日為生存而奮鬥，人口之增長，就成為必要的責任。另一方面，納粹在二次大戰屠戮了三分之二歐洲猶太人，以色列乃以生回這些猶太人為己任。此外，猶太教文化重視家庭、婚姻，鼓勵多生多養，婦女逾廿五歲未婚即令人側目而視。政府也大力鼓勵生育，如每胎需十餘萬的不孕治療，前二胎可補助五次，第三胎則為六次，可見一斑。

可值得借鏡而且成功打破生育率魔咒的法國，其與我國政策最大不同在於，其福利補助不以所得為唯一考量，而將所得及家庭依賴人口數共同設計出家庭商數，作為生育補助、幼兒園分配及費用補助，住房分配及補貼、家庭補助的唯一依據，使得子女數成為有利條件。同時，大量興築社會住宅滿足家庭需求，所有大建地須百分之卅供社宅之用。最關鍵的，是對婦女在職場的保障，不僅產假、育嬰假十分優厚，而且禁止生產、育嬰而解雇，加上完善的育兒服務，完全消除後顧之憂。

我們既承擔儒家文化的傳統，經濟又已成功發展多年，對抗少子化的努力必須直追法、以並超乎其上。最重要的關鍵，就是解救婦女，讓她們在家庭與職場中都獲得公平甚至更優渥的對待，國家安全斯可保障！（作者為經濟評論者）