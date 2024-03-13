陳冲／繁花卅年 繁華卅年

近日常聽到緬懷以往卅年的說法，例如財經研討會上，呼應ＩＭＦ高層看法，面對地緣經濟碎片化，宜小心應對，以免付出沉重代價。尤其當列強以區域安全為名，將碎片無限上綱，無視比較利益，致全球承擔負面代價，國際貨幣基金曾估計此一損失可達全球ＧＤＰ七％，約當於從世界經濟地圖上抹去德國與法國。喬治艾娃總裁更以文字描述碎片化的代價：全世界過去卅年的和平、整合、成長、脫貧；簡言之，全球化曾促成國際經貿繁榮的卅年。

在休閒場合，有人也以緬懷過去卅年的心情，討論連續劇「繁花」的劇情，該劇主要以九○年代上海改革開放後，十里洋場追求自由經濟為場景。劇情雖僅涵蓋一九九二至一九九七，但也充分展示之後卅年私有經濟奔放的潛力，而其時代恰與全球化的進程搭配，正好是台商資金技術移師上海的當口，適逢大陸驚人成長，相輔而成劇情的張力。劇中主角在商場、股市操作，穿插惡意併購的故事、小道消息的傳播，其中不無台灣股市橋段的複製，也埋下繁花「花開花又謝」的種子。

以上兩個卅年，大致重疊若合符節，這不是巧合，而是與後冷戰時期的全球化有關。上世紀末出現不少全球化論調，其中最深入淺出的講法，當推Thomas Friedman所說三個民主化，意謂人類在冷戰期間不克交流的資源得以共享，尤其是技術、資訊、金融三者，管制鬆綁，經驗充分交流，促成全球經貿大幅成長。但修昔底德效應，各國展開科技防堵，供應鏈也見壁壘。誠如ＩＭＦ第一副總裁Gopinath去年底在世界經濟協會發出的大哉問：第二次冷戰壓境？在地緣經濟碎片化下力保合作（Cold war II ? Preserving cooperation amid Geoeconomic Fragmentation）。其中有警示，當然也有呼籲。

碎片化，就是全球化的衰敗，源自地緣政治的角力，那「繁花」的卅年，又為何走向凋零？眾所周知，大陸自改革開放、鄧小平南巡，在經濟上走的其實是資本主義路線，一九九○年上海交易所營運，猶如嬰兒學步，在國際場合結識上交所人員，對國際資本市場所知不多，甚至還誤解Black tie的意思，引為趣談。但曾幾何時，在全球金融業爭相加持之下，進步一日千里，早非吳下阿蒙，阿扁時代的新聞局，某次官方光華雜誌封面標題，甚至還大書Shanghai or Bust（不去上海就慘了），可見當時的風光。

然而成長過速，畢竟與社會主義的價值衝突，二○一五年與人民銀行討論金融議題時，即已嗅出訊息，之後「國進民退」口號喧天價響，二○一七年支付業者收編於網聯平台，一葉早知秋，但不少人仍難死心。二○二○年十一月，總值三四○億美元舉世矚目的螞蟻金服上市案，於港交所ＩＰＯ前三天，硬生生叫停，更知曉「共同富裕、國進民退」，不是鬧著玩的，接著兩年多的疫情，配合清零政策，私營經濟自然有氣無力。當然打壓過頭，當局也嘗試力挽狂瀾，二○二三年七月祭出「提升民營部門信心的卅一條意見」，希望重建私部門信心，其後又有一連串激勵措施，但由二○二四年二月宣布擬訂定民營經濟促進法看來，近年的努力效果不大。

國際貨幣基金高層（還有ＷＴＯ）先後喊話，是對傳統自由貿易，猶存期待，只是歐美政客充耳不聞；北京當局去年迄今的特效藥，顯然也想重拾自由市場，但民間仍杯弓蛇影，甚至網民反映只要法治一條即可，可見信心依然不足。各種跡象顯示，自由經濟課綱還是最有效振興全球經濟的良方，就看舉世為政者的智慧了！（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）