嚴震生／西非政治體制角力：民主不敵威權

嚴震生

西非好幾個國家近幾年都曾發生軍事政變，過去非洲區域組織將這樣非經憲法程序導致的政權更迭，視為各國內部事務，不僅不會介入，也很少批判或評論。不過，自上個世紀末非洲展開民主化後，不僅歐美國家會對非洲的援助附加自由、人權與治理等條件，非洲本身也不再願意接受軍事政變上台的領導人，往往將其國家在區域組織停權，直到過渡政府舉行多黨民主選舉，由文人重新執政為止。

非洲區域組織的立場，在廿一世紀初期，對西非的民主發展當然是正面的，畢竟這個地區的國家除塞內加爾及維德角外，每個國家都在廿世紀經歷過軍事政變，多的如布吉納法索、奈及利亞、獅子山、迦納、貝南等都在五次以上；少的如甘比亞、象牙海岸及賴比瑞亞則經歷一次，其他如查德、尼日、多哥、幾內亞、幾內亞比索則是在兩次到四次之間。

不過過去幾年，包括馬利、幾內亞、查德、布吉納法索、尼日在內的好幾個西非國家，在經歷民主轉型，尚未完成民主鞏固時，又發生軍事政變；另外，甘比亞、迦納、幾內亞比索、象牙海岸及獅子山，也出現流產政變或是想要推翻政府的企圖。儘管西非國家經濟共同體（ECOWAS）及非洲聯盟（ＡＵ）會針對任何未經憲法程序取得政權的團體及個人進行制裁，或是給予該國停權處分，直到恢復多黨民主選舉，或是釋放被拘留的國家領導人、交還政權為止，但基本上這些呼籲或制裁，都未能改變軍人奪權的事實。

舉例來說，去年七月尼日發生軍事政變、軟禁文人總統貝佐姆之後，歐盟及殖民母國法國立即切斷對該國的援助。ECOWAS要求發動政變的軍人立即釋放總統、一周內交還政權，否則要進行軍事干預，並且立刻封鎖各國與尼日的邊境及停止航運來往。馬利與布吉納法索兩個軍事政變後上台的政府，竟然強硬回應，表示如果ECOWAS干涉，它們也會採取軍事行動。尼日新上任的軍事強人查尼不僅頑強抗拒，同時還傳出與俄羅斯的瓦格納集團聯繫。ECOWAS雖未改變立場，但在政變半年後的今天，顯然其強勢態度不過是空話而已。

三個軍人執政國家馬利、布吉納法索及尼日，先是去年九月成立薩赫爾國家協會（ＡＥＳ），今年一月因為不滿ECOWAS的制裁，又宣布退出這個區域組織，同時還表示要停止使用區域法語國家的共同貨幣西非法郎，促使已高齡九十的奈及利亞前總統、也是創建ECOWAS的元老政治家高溫特別出面，呼籲解除制裁，讓ECOWAS不至於分崩離析。

不僅要處理這三個軍事政變國家的制裁爭議，ECOWAS還面臨塞內加爾總統薩勒突然宣布將原訂於二月底舉行的總統選舉，延到十二月。由於他四月就要卸任，這項決定等於延長半年多的任期，引發該國反對黨及群眾的抗議，紛紛走向街頭。ECOWAS輪值主席、奈及利亞總統提努布隨即出訪塞國，希望薩勒盡速舉行選舉。所幸塞國憲法法庭認為薩勒主導國會做的決定與憲法牴觸，要求盡速舉行總統選舉，讓ECOWAS省去不必要的尷尬，也避免塞國的抗爭導致軍事政變首次出現。

儘管塞內加爾的危機暫時化解，但ECOWAS成員國的民主轉型與鞏固仍然面臨嚴峻的挑戰。美歐對非洲民主治理的要求並未在這些國家形成共識，軍事政變後的威權體制仍然為許多對文人執政失望的民眾接受；看來在西非政治體制角力中，民主不敵威權。

（作者為政治大學國關中心兼任研究員）