楊志良／兩岸「根」本一中，和平為要

楊志良 有遠見的政治家及學者早就看清世界大局勢，就是美國在垂死之際仍企圖維持全球獨霸地位。另方面，中國不只要偉大民族復興，以一掃過去二百年受盡西方欺凌的恥辱，更要恢復唐朝盛世而為世界的中心。

美國自詡是推動民主、自由、人權的世界領導者，其實根本欺世盜名。當年一群人搭乘五月花號到新英格蘭，飢寒交迫，幸得印地安人伸援才能生存，所以有感恩節。但這些白人後來卻殺了九成八的印地安人，侵占人家土地，華盛頓總統甚至發賞金給割下印地安人頭皮者。美國人奉行的其實是社會達爾文主義，弱肉強食。

為維持霸權地位，美國煽動烏克蘭，希望不費一兵一卒削弱俄羅斯。又將同樣的套路用在中、台之間，將台灣當作棋子，只是不知台灣的領導人是否比澤倫斯基有智慧？

一九九四年千島湖事件，大陸自知理虧，為化解僵局，衛生人道先行，由中國衛生部長邀請時任台大公衛所長的本人前往釣魚台國賓館交流。二○一○年在WHO與對岸陳竺衛生部長交流，雙方皆同意應對兩岸人民健康福祉有所作為，因而發展為「兩岸醫藥衛生協議」。正是依此協議，新冠疫情爆發後，台灣才可搶先世界各國，派專家前往武漢了解，發現人傳人情況，所以率先採行防疫措施。

本人又曾受大陸社會勞動部王部長之委託，負責大陸各省醫保第一把手來台受訓。大陸試行城鎮基本職工醫療保險，本人多次受邀前往指導。

去年五月中旬，本人接受海峽兩岸醫藥衛生交流協會會長王立基邀請前往北京，全團五人只有本人被留置。經通知邀請單位及同團台灣知名人士向國台辦反應，對方回說他們層級不夠，需向上級呈報。問是哪個上級，回說不能告知，本人要求下班飛機返台也未獲准，就這樣被留置四小時才入境。

最後得知原因是，我在台灣報上說，大陸武力犯台的結果，會與二二八事件相類同。如果習近平做出這種愚蠢決定，台灣一定獨立，習將成為歷史上中國人殺害中國人的首惡。結論就是罵共產黨無妨，但批評習近平，就像批評所有的獨裁者，就結了大仇。

此行除醫藥衛生交流外，客隨主便，臨時答應參加李毅教授主持的兩岸交流研討會。但會中李毅竟然主張武統，不惜犧牲上億生命，本人聞言拍桌怒斥其「混蛋」。原以為這下回不了台灣，結果大陸網民及學者炸鍋，反而怒斥李毅。可見不只台灣人民，大陸人民亦高度反對兩岸兵戎相見，台灣人千萬不要隨著綠營仇中。

此次我方金門海巡擦撞對方越界快艇事件，中共有將台灣海空納為其一部分的跡象，國安會及民進黨政府難道不知？是否應告知國人如何因應？其實除了台積電，中華民國及中華民國憲法才是真正的護國神山，正因有此，對方的人民及政府並不視我方為敵人。

馬英九前總統說他相信習近平，有他的道理。習一再強調和平統一，但在壓力之下，必須要說不放棄武力。近來將台灣海空域中國國內化，是不智之舉，刺激美國加強對台灣的支持，等同強化了民進黨的抗中保台，弱化和中的微弱聲量。

以小事大以智，以大事小以仁，何者是有利於兩岸人民，值得各界深思。蔡政府執政八年，以個人權位與利益為優先，完全違反民進黨創黨精神，黨內元老精英多加以譴責。今日民進黨已被論定為貪汙腐化無能，與蔣經國及其閣員的風骨天差地別，無論「三民自」及民進黨立委如何擦脂抹粉，都已無用，就請自行了斷吧！（作者為前衛生署長）