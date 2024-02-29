王建煊／王老先生講故事之454：喜樂的心哪裡來？

同事休假到美國參加女兒的畢業典禮，因她獲得加州大學的醫學博士，我想這位同事此趟赴美心情可能比獲博士學位的女兒還高興。作父母的，看到孩子有成就，恐怕是人生最欣慰的事。

快樂的定義自己求

過了幾天，同事自美返台，愉悅之情，一眼就能看到。但是他說，女兒是負責醫學研究，每天不分白晝黑夜，都待在研究室裡做實驗，而研究室裡大瓶小罐，甚少情趣。於是他勸女兒稍微調整一下方向，不要再專攻醫學研究，他說：「醫學上不是還有很多事可以做嗎？」

女兒回答父親：「醫學研究比當醫生更能造福人類，我有興趣也很快樂，請父親不要擔心。」

世界上有什麼事是真正快樂的呢？快樂的定義是什麼？德雷莎修女 ( Mother Teresa) 一輩子在印度服事窮人中的窮人；她沒有世俗的家，沒有財產，唯一有的就是二套白布藍邊的衣服及一雙鞋子，跟她一起工作的修女們亦都如此。

她們工作的辛苦無人能及， 但是她們卻過得很快樂。原因為何？因為修女們認為，她們服務的這些窮人都是耶穌，她們是在服事耶穌，如同馬太福音第二十五章40節：「耶穌說，這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。」

理工男變牧師

有個年輕人，約二十年前獲得美國著名的常春藤大學麻省理工學院（簡稱MIT)材料工程博士學位，當時MIT的工程博士，在台灣是十分搶手的，前途無量。但是他放棄了一切，攻讀神學院，最後當了牧師。

他說，後悔早年浪費了這麼多時間，若是早點讀神學院，為主作工該多好。牧師雖然收入不高，工作時間又長，但是他很快樂。很顯然的，快樂的標準在他眼裡，與我們一般人是大大的不相同。

現已進入民國113年，這讓人不能不想到國父革命及黃花崗 72 烈士之一的林覺民，我個人對林覺民非常欽佩。林覺民赴義時才25歲，遺有幼子及正懷孕的妻子。他為了國家免於被列強瓜分的命運，毅然視死如歸。

況且林覺民參加黃花崗之役，不是不小心遇害，而是早知必死，故留有著名的＜與妻訣別書＞。我每次讀他的＜與妻訣別書＞：「意映卿卿如晤：吾今以此書與汝永別矣！吾作此書，淚珠和筆墨齊下，不能竟書，而欲擱筆..…」我才讀幾句，就會熱淚滿眶。現今世界，到哪裡再去找這樣的人呢？

喜樂是基督徒的標記

人生在世，大家都希望過得快樂，但是快樂從哪裡來呢？物質生活的豐盛，包括名利、學問、地位、家庭，都只能帶來短暫的快樂，久必成空。人必須瞭解生命的價值是什麼，只有在高尚的價值觀下，才能做出令自己快樂的事，即使在九泉之下亦必含笑。

就一個基督徒來說，喜樂是我們信主所結的果子，也是基督徒的表徵。我們在邀請朋友來參加佈道會時，常對朋友說•「信耶穌有平安喜樂。」但邀請的人，自己若經常愁容滿面，不認識耶穌的人看見會認為「你自己信耶穌並沒有平安喜樂，為什麼你要用信耶穌有平安喜樂來邀請我呢？」所以一個人是不是虔誠的基督徒，可由他的生命見證看出來，這是基督徒的表徵。

基督徒要怎樣才能有平安喜樂呢？最重要的就是要靠主喜樂。保羅在腓立比書第三章1節說：「弟兄們！我還有話說，你們要靠主喜樂。」丈夫整天精神抖擻，因為他有個愛主又賢慧的妻子；妻子天天笑容滿面，因為她有個愛主又愛她的丈大。夫妻在主裡牽手走一生，才能喜樂一輩子。

（本文與台灣醒報同步刊登）