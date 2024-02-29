王建煊／王老先生講故事之453：不作金錢奴隸

夫妻結婚後，上有親長，下有孩子，柴米油鹽醬醋茶，食衣住行育樂，樣樣需要錢。為錢煩惱、吵架，人皆難免，所以才說「貧賤夫妻百事哀」。因此大家都努力賺錢，犧牲健康，甚至傷害親情也在所不惜，但最後又能怎樣呢？

慈善家與財主

有位慈善家向一個財主募款，財主只捐了一個銅幣。慈善家就坐在財主家對面門口的大樹下，並將一塊錢丟在地上。過路的小孩想撿，但是看到慈善家眼睛盯著那一塊錢，都不敢撿。後來慈善家閉目養神，過路的小孩就將錢撿走了。

財主看到這一幕，很生氣的質問慈善家，為何將他捐的錢丟在地上任人撿去，慈善家說：「我這樣做只是想讓你知道一個道理：『當人眼睛睜開時，錢是你的；當你眼睛閉上時，錢就是別人的了。』今天你活著，眼睛是睜開的，千萬家財都是你的；有天你死了，閉上眼睛時，再多的錢都是別人的了」。慈善家又對財主說：「我還要告訴你一個千年不變的道理，那就是有一天你眼睛一定會閉起來的。」

有人說金錢像穿在腳上的鞋子，太大太小都不行。所以聖經箴言上說，求主讓他的錢不會太少，以致偷竊；也不要太多，以致對神失去仰望，偏行己路。

勤奮異常的夫妻

夫妻要想白頭偕老，日子過得愉快，對金錢的觀念一定要先把握得準，否則會一輩子作錢的奴隸而不自知，甚至喜為錢奴或是為錢爭執不已。許多人婚姻不佳，並不都是因為缺錢而造成，冨有人家離婚例子也不少，因為錢多煩惱亦多，多金常常是犯罪的源頭。

有對夫妻勤奮異常，視錢如命，日以繼夜的辛勤工作，目的就是享受數鈔票的樂趣，己屆退休年齡，還在拚命賺錢。有個企業家，也是如此，已六十好幾，財產應該有幾十億了，但仍然不斷的投資蓋新工廠，錢不夠就去向銀行借，因此經常跑三點半調頭寸。後來新工廠蓋好，未待落成，就被診斷出肝癌末期，最多還有半年光陰。

躺在病床上，對著兒孫、朋友淚流滿面。他的眼淚所為何流？是壯志未酬？是空忙一場，是將不久人世？還是捨不得他的億萬家財？

箴言第二十三章4至5節：「不要勞碌求富，休仗自己的聰明。你豈要定睛在虛無的錢財上嗎？因錢財必長翅膀，如鷹向天飛去。」

中國人喜歡擁有房子，如果到了四、五十歲還沒有自己的房子，會覺得一生缺憾，十分悲哀。因此有人很年輕就貸款買房子，結果二、三十年裡的薪水都在還貸款。貸款還完時，自已也老了，一輩子成為房奴。

金錢奴隸無喜樂

有對夫妻看別人買股票很好賺，運氣好，沒多久就賺了一倍，所以他們也去買股票。不論上下班任何時候都在聽股票行情，漲時笑，跌時悶悶不樂，股票行情成了他家喜怒哀樂的溫度計。後來他們在買賣股票上真的賺了一點錢，胃口變大了。他們將房子抵押貸款，向父母及親友借款投資股票。

可惜2009年世界金融海嘯，股價跌了一大半，夫妻兩人幾乎要自殺。這對夫妻不僅是金錢的奴隸，而且差點連命都賠上，因為如果自殺，就連當奴隸的命都沒有了。大家想想這樣金錢奴隸的家庭能有喜樂，夫妻能白頭偕老嗎？

聰明的夫妻，為了生活當然要努力賺錢，但絕對不能無節制，成為金錢的奴隸，一生好像都是在為賺錢而活，生命的意義絕非如此。傳道書第四章6節：「滿了一把，得享安靜，強如滿了兩把，勞碌捕風。」馬太福音第六章3 1 至3 2 節：「不要憂慮說，吃什麼？喝什麼？穿什麼？這都是外邦人所求的。你們需用的這一切東西，你們的天父是知道的。」所以我們不要奢求太多，只要定睛仰望神，按照《聖經》的教導努力工作，勤奮生活，樣樣就必豐富，得享平安喜樂。

（本文與台灣醒報同步刊登）