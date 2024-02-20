王建煊／王老先生講故事之448：他可能生病了！

刑法第十九條規定，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法者不罰，其辨識能力顯著減低者得減輕其刑。在媒體上常看到某殺人犯，因心神喪失或精神耗弱，而被判無罪或減刑。有些律師也努力尋找其當事人犯案時，有心神喪失等現象的證據，企圖獲得減免刑責。

家家有本經

有位好朋友向我們傾訴，她真的受不了她婆婆。婆婆的錢或其他東西找不到時，就懷疑是她偷的，怎麼解釋也沒有用，因此讓朋友痛苦不堪，對婆婆多有怨恨。後來婆婆的行為愈來愈怪異，出門時－定將錢或貴重物品放在隨身包裡，隨身攜帶，因為怕有人偷。最後發現是婆婆患了老人癡呆症；所以婆婆傷人的行為，其實是因病造成，並非故意。

最近去看一位八十多歲病中的親戚。這位親戚平時溫柔多禮，又有愛心•說話輕聲細語，是少見的優質女性。見到我們時，她問：「你是誰啊？」我回答後，她用小指頭比一比說：「你就是那個小人。」她兒子趕快提醒她來的人是誰，但她的眼睛只能瞄來瞄去的看一下。她已患老人癡呆症，有時清醒，有時連親人都不認識，且會胡言亂語。她說你是小人，你生氣嗎？常情之下當然會氣，但當你知道她有病時，你非但不會在意、不會生氣，而且會同情她。

饒恕的功課

前文說過饒恕是－門很難的功課，但《聖經》卻告訴我們，非先饒恕別人，神才會饒恕我們的過錯。神的眼目無處不在，我們的罪行，神皆了然，所以我們除求神饒恕以外，別無他法；既然希望神饒恕我們，我們也必先饒恕別人。饒恕這門功課雖難，但我們非得努力去做好這門功課。

饒恕的方法之一，是以同理心看待發怒的人。有時太太對我說話大聲，又不講理，雖令人生氣，但這時我可以轉念想，大概今天她太累了，身體不舒服，生病了。我非但不應該生她的氣，反而應該安慰她。如果她發了一頓脾氣，會讓她好過一點，那也值得。這時，饒恕之心油然而生。對其他的朋友、同事，都這樣想，饒恕的功課就不那麼難了。

父親的管教

有位母親十分傷心，她覺得自己對不起小兒子，因為兒子小時候好動、頑皮、整天不能停，被她打過無數次，有時還被她關在房間裡。後來別人告訴她，孩子可能是過動兒。醫生一看果然證實是典型的過動兒。過動是一種病，孩子好動，他自己也無法控制。身為母親的她非旦未帶他去看醫生，反而－味責打，想起來自然難過流淚。

有位父親，平常十分嚴肅，孩子們都很怕他，尤其是小兒子，父親管教他十分嚴厲，無論在功課上要求他，或物質供應上，待遇都不如其他的兄長，所以小兒了對父親非常不滿。但是當父親過世時，遺囑交待將他僅有的一棟房子及存款，全數留給小兒了，並在遺囑裡對小兒子留下遺言說「爸爸愛你」。

小兒子看到這份遺囑，泣不成聲，原來父親是這樣的愛他。只是父親生性嚴肅，而且又對他期盼特別高；他當時年紀小，未能體會。

我敘述這些小故事，是想說明有時許多事，看似別人虧待我們，對我們不起，但做的人並非故意要那樣。像中國有些男性，很愛老婆，但卻說不出一句「我愛妳」。雖然老婆做了很棒的事，丈夫心中暗自欽佩，但也難得說出一句「妳好棒哦」。

這在美國，妻子可能會認為丈夫對不起她，而要求離婚。但是當我們知道是丈夫不善讚美的性格使然，便會生出饒恕之心，至少不會那麼計較，為自己帶來傷痛。

（本文與台灣醒報同步刊登）