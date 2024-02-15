王建煊／王老先生講故事之447：化小愛為大愛

加爾各答有對夫妻，先生是銀行家，太太是大學教授，有個讀大學醫學院二年級帥哥型的兒子，在印度種性制度又屬高層的婆羅門，是令人羨慕的幸福家庭。

不幸的是，兒子在期末考前夕，在宿舍中暴斃，直至第二天未參加考試，才被同學發現。幸福家庭隨即陷人谷底，丈夫終日悶悶不樂，罹患肝癌，二年後與世長辭。

失子喪夫的痛苦

丈夫過世前，他們來見德蕾莎修女，修女建議丈夫來垂死之家，太太去兒童之家當志工。丈夫病逝後，這位太太雖然在兒童之家當志工，但心情極壞，一直跳脫不了，失子又喪夫的痛苦中，拼命吃，彌補心靈空虛，變成了大胖子，她的心中恐怕不會再有愛了。

有天兒童之家有個11歲的孤兒，看到窗外街上有個騎自行車的小男孩被車撞死。孤兒感慨的說，撞死的為甚麼是他，不是我，是我就好了。

這位失子喪夫的太太，問孤兒為甚麼如此說。孤兒說，被撞死的孩子，有這麼漂亮的自行車，家裡一定很富有，現在他父母一定很傷心。可是像我這樣的孤兒，死了沒甚麼，反正沒人愛。

這位太太聽了大為感動，兒子死了，丈夫走了，世間並不是就沒有人可以去愛的，需要愛的地方實在太多了，想到自己是大學教授，丈夫又留有大筆遺產，生活富足，這都是神給的，神將祂所給的拿去了一部分，神當然有其用意。

把愛擴散到眾人

想到從前自己的愛侷限在家裡的丈夫和兒子，現在家裡已無牽掛，她可以把愛給更多的人。

她後來由兒童之家轉到垂死之家當志工，替病人全身按摩，一般人會怕，但她卻樂在其中。從前病人鼻涕弄髒她的頭髮，她很厭惡，現在也不會了。

愛不能只限在家裡，愛要走出去，讓更多人分享。孤兒所言，改變了這位太太的觀念，將她由痛苦深淵中釋放了出來。當我們去改變別人生命時，別人也正在改變我們的生命。

（本文與台灣醒報同步刊登）