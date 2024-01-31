王建煊／王老先生講故事之442：為配偶圓夢

我在擔任財政部長時，有次要升遷一位女同仁為局長。我約見她時，她很猶豫，擔心先生會反對。我自告奮勇的要了她先生的電話，願意直接跟他溝通。

先生反對太太升遷

電話接通，我表明意思後，這位先生以怒不可遏的口氣對我說：「你們財政部都沒有人了嗎？」我突然領會到這位女同仁的苦衷了。她先生是位大男人主義者。大男人主義嚴重的人，有時伴隨著高度的自卑感。妻了所得到的成就與讚賞，經常是他的負擔。

以往在選舉時，我常四處為黨尋覓人才，鼓勵優秀的人參選。許多時候先生同意，太太卻不同意。最後幾經遊說，先生做下最後決定後，太太們也都毅然挺身為先生助選。她們非但不辭勞苦，且助選時還有模有樣。先生當選後，太太就進入服務處，繼續為先生分勞。她們真是嫁雞隨雞，夫唱婦隨的賢慧女性。

大男人主義為患

可是反過來看，男人往往不是如此。有時太太很想做某件事，但由於先生反對，就是不能去做。即使太太有升任局長的機會，因為先生的反對，也只好作罷。試想，如果先生升任局長，太太會反對嗎？反對會有用嗎？

有位太太幼時家境清貧，因此很想為父母買間小房子。包含父母現有的積蓄，只要再湊－百萬就夠。但是先生不贊成，儘管百萬元對夫妻兩人而言並非大數目，然而因先生反對，只好作罷。後來二老分別離世，太太孝順父母的心願永遠無法達成，成為她心中水遠的痛。

在大男人主義下成長的男人，常不自覺的只想到自己，而忽視妻子的人生願望。所以每個作丈夫的都應該冷靜思考，回憶－下，是否有太太想做的事情因為自己的反對而遭到擱置？運用身為丈夫的智慧，幫助太太完成它吧。

助丈夫圓夢

當然做妻了的也應該注意先生有什麼夢，幫他圓一個夢吧！有位老先生在大陸家鄉娶妻生了。後來因為國共戰爭，大陸淪陷，來不及返鄉，他隨政府播遷台灣，家鄉的事音訊全無，於是在台灣再婚成家。但老人家一直掛記著家鄉的妻小，後來兩岸信息漸通，他想寄點錢回去，可是現任太太堅決反對，只好偷偷摸摸的寄－點被太太發現就大吵；先生想見大陸妻兒一面更不可得。後來先生罹患肝癌末期，太太終於想通了，讓大陸的妻女來台見最後一面，並同意先生將部分遺產送給他們，了結先生在世的最大心願，大大圓了先生的夢。我在想如果這位太太堅持不肯，在先生過世後，午夜夢迴時，她的心中能平安嗎？

為太太買鑽戒

我和太太蘇老師現在已是古稀老人，能為對方圓夢的時間不多了。我太太慾望不大，容易滿足，時時感謝神給她的一切，凡事謝恩。有次與她談到一些藝人買大鑽戒的新聞。我突然想到，好像女人都喜歡鑽戒，蘇老師會不會也希望有個鑽戒，這是不是她的夢呢？

我趕緊問她，如果她喜歡鑽戒，我願意將手上的共同基金賣掉，為她買一只夠體面的鑽戒。她笑著說：「我哪有這種想法，與其買鑽戒，還不如把錢捐給窮苫的人。」夫妻要為對方圓夢，對方有什麼夢，可能平常隱藏沒說出口；但是我們如果真愛對方，就應該努力去發現對方的夢，並幫助對方完成。

夫妻幫助對方圓夢，實在是婚姻關係中的美事。如果雙方能有共同的夢，－起奮力完成，那就更美了。可以想想雙方是否有共同的夢，如果沒有，能不能創造個共同的夢呢？

常言道，做人要替對方想，一般人況且如此，夫妻不就更應該這樣嗎？夫妻相處一輩子，若常常關心對方的夢，並協助完成，這樣的夫妻焉有不恩愛一生，白頭偕老的呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）