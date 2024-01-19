梁啟源／請賴政府重新檢視能源政策

梁啟源

選後新局系列6

大選已塵埃落定。賴清德當選總統，但民進黨失掉國會最大黨的地位。為反映新民意，新政府宜客觀檢視國家能源政策。蔡政府規畫興建的能源建設遠落後於預期，未來在核能廠全停後，台灣即將面臨嚴重停限電、電價大幅上漲等問題，亟需改弦易轍。

停限電風險

蔡政府認為根據其對未來電源開發的計畫，未來不會因缺電造成停限電。但開發計畫和實際進度落差極大。

在燃氣電廠方面，因現有兩座LNG接收站利用率已達一二一％，二○二九年前亟需增加新接收站，否則即令燃氣電廠完工也將無氣可用。在二○一八年一月蔡政府首度宣布電源供需規畫後，三接因保護藻礁外港延伸確定延擱二點五年，四接及五接迄今環評已六年未過，需延擱六年，相關電廠商轉日期也應對應遞延。但去年六月公布的電源供需規畫，居然和一八年版差異甚小，嚴重悖離事實。

今年將除役的機組甚多，包括核三一號機、麥寮、通宵、協和，共三九二點三萬瓩。但仰賴三接供氣的大潭九號機及大潭新七號機，在三接已確定工期需延擱的情況下，在去年版的電源供需規畫居然仍維持原訂的二○二四年商轉時程，需扣掉此約占備轉容量率五％的上二電廠，今年預計備用容量及備轉容量率將由政府規畫的十點二％及五點二％分別降到五點二％及○點二％。即進入台電限電準備的黑燈。

又因四接及五接環評未過，受影響的燃氣電廠包括台中新一號機及二號機、協和二號機，將無法在二○二九年前供電，須從電力供給規畫中扣除。規畫開放民間燃氣電廠方面，除中佳電力外皆不順利，其中尚有高達五四○萬瓩尚未招標，比政府規畫至少需延擱一年。

再生能源建置方面，到去年十一月為止僅占電源配比八點九％，在二○二六年要達到廿％占比的目標是不可能的任務。主要是實際建置量低於目標量。一七至二二年太陽光電及風電的執行率分別為七○點五％及廿三點六％。

電價調漲壓力

為反映燃料成本增加，電價已分別在二○二二年七月調漲八點四％，去年四月調漲十一％，惟二二年台電仍虧損二六七五億元，去年續虧一九八五億元。政府認為全因國際燃料價格上漲並不正確，廢核也是重要原因。二二年若無中油公司以虧損方式吸收其天然氣成本，台電虧損將擴大為四六八五億元，並使其每度燃氣發電成本由三點五元增為五點三元。

核電每度發電成本一點五元，故以燃氣替代核電每度要多三點八元。因二二年核電發電量為二三八億度，比一四年減少一八六億度。以一八六億度乘以三點八元估算，核電廠可延役而不延役的代價為逾七百億元。

去年三月核二廠二號機已除役，非核成本將增為一○三○億元。二○二五年後每年非核成本將達一六四○億元。

建議新政府重新將核能納入電源配比中，目前世界卅二個擁有核電厰的國家，只有德國與我國採非核政策。歐盟且已通過核電為綠能投資項目之一。政府宜參考同屬獨立電網的日本及韓國核能政策（二○三○年核能占比分別為廿二％及卅四％），規畫二○五○淨零能源政策。既有三座核電廠若能延役，二六至二九年備轉容量率可提高到十一至十五％，且可減少電價大漲壓力。（作者為中央大學管理講座教授）

（選後新局系列6）