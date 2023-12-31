辛翠玲／回望2023──不確定的年代

辛翠玲 二○二三年，全球政治經濟格局劇烈變化中的一年。從地緣政治的張力到經濟合作的新趨勢，在在衝擊既有結構與秩序。這一年我們也見證了許多關鍵事件與一個多變且重構中的國際局勢。

一、地緣政治與大國角力：從對抗到共存

二○二三年是中美關係的轉折點。年初，兩大國在貿易、科技、地緣政治等領域的緊張關係達到頂點，使全球政治經濟面臨巨大壓力。年中，G7集團開始調整對中政策。既持續抗中，但也訴求不脫鉤、去風險。年末的習拜二會之後，中美展開對話，尋求管控衝突之道。

二、地緣政治風險：科技戰與去風險

美中之間的科技戰未歇，尤其在人工智慧和半導體等關鍵領域，全球企業被迫因應，評估供應鏈布局，採取去風險措施，降低對中國市場的依賴。例如，蘋果公司將部分生產線轉移到印度和越南，台積電也將在美國和歐洲建設新廠。全球供應鏈持續重組。

三、全球化與區域化：區域經濟整合的興起

面對地緣政治的衝擊和全球化的不確定性，區域經濟整合與巨型自貿協定如RCEP和CPTPP成為另一種發展趨勢。這些區域經貿協定不僅加強區域內的經濟合作，也促進了跨區域貿易和投資。特別是在東南亞和亞太地區，隨著地緣政治風險的上升，各國更加重視區域合作，以維護自身的經濟利益。

四、國際秩序：全球南方、BRICS的崛起與美元霸權的挑戰

全球南方崛起，BRICS金磚國家擴大陣容。這些南方大國不滿以西方國家為首的國際體制，主張更加公正、合理的國際秩序，並尋求在國際事務中更大的發言權。與此同時，美元的全球霸權角色也面臨來自人民幣和其他新興貨幣的挑戰。本幣結算興起，人民幣的國際結算份額不斷增加。

五、科技、經濟與政治：能源轉型與人工智能的廣泛應用

人工智能的快速發展持續對全球經濟和政治格局產生影響。從勞動市場到國家安全策略，AI的應用正在重塑各個領域。另外，面對氣候變化的挑戰，全球能源轉型步伐加快，尤其是在可再生能源和清潔技術領域；聯合國氣候變遷大會COP28首次達成推動石化燃料轉型的協議。

六、衝突與戰爭：從烏克蘭到加薩到台海

這一年裡，戰爭與衝突的消息不斷。烏克蘭戰爭進入第二年，戰況膠著。烏克蘭戰爭之外、年中又有尼日政變、以及年末的以色列與哈馬斯之戰等，這些衝突不僅對當地社會造成了嚴重影響，並波及全球政治經濟。此外，台海兩岸關係的緊張局勢也成為國際社會關注的焦點，對區域安全和國際秩序帶來挑戰。

結語：走向後霸權與後全球化

從大國角力到地緣政治風險，從全球化與區域化的發展到國際秩序的重塑，再到科技轉型和衝突與戰爭，二○二三年的國際政治經濟情勢並不平靜。回望這一年在全球政經格局中留下的各種烙印，如何理解這所有的一切呢？持續不斷卻又力圖緩和的大國角力、進一步被挑戰的國際秩序結構、各種錯綜交織的新仇舊恨、迭出的大小衝突，橫空問世的劃時代科技─這是個在不確定、跌跌撞撞之中前進的一年，而或許這也是走向後霸權與後全球化世界的必經之路。

（作者為中山大學政治經濟學系教授）