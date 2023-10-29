王正方／殖民血淚史不可不讀！

「這個國家」的中學歷史新課綱出爐，去「中國化」徹底。讚揚日本明治維新，「日治」時期的台灣繁華、多有建設。中國史列入東亞史的一章，商周到隋唐數千年，以四頁課文匆匆帶過，歷史人物只說了秦始皇。

為何偏愛贏政兄，時下的當政者效法秦朝開國主子？贏先生討厭知識分子話多，焚書坑儒；而今民粹當道，御用網軍全力殲滅異議分子、祭起「假消息」法令、吊銷執照等。亞洲民主櫥窗設轉型正義機構，自名東廠。具體而微，其用心則一？

此地的執政者與始皇帝有最大共識：千秋萬世繼續執政。贏氏罔顧民生，剝削壓榨、勞役繁重，秦二世即位三年就亡國了。

「以史為鑑」：正確了解過去，避免重複錯誤，開展公平幸福的未來。歷史如浩瀚大海，全面掌握不易。居大位者，為確保政權延續，苦心制定課綱，推動「去中國化」，下一代接受洗腦、廢腦，知道得愈少愈好；選舉時一律投票給執政者。扭曲、遮掩歷史真的能鞏固政權嗎？

不妨參照比較其他國家的歷史課綱。新加坡當局將「殖民血淚史」列入中小學必讀課程；因為西方各國和日本的學校，完全掩蓋這些真實歷史暴行，包括他們血腥屠殺數以百千萬計的殖民地無辜人民。

主要內容有：

在北美洲殖民，殺戮數千萬印地安人的是哪些國家？英國、法國。

殖民澳洲和紐西蘭，幾乎將原住民滅種的國家：英國。一八二○年至一八三二年，史稱「黑色戰爭」（Black War），原住民大量被屠殺。

販賣非洲人到美洲為奴隸的有哪些國家？英國、美國。自一六四一年開始，英國運三百一十萬非洲人為奴到加勒比海、北美及南美洲的英屬殖民地，約二百七十萬人存活抵達。立國以來美國販運的非洲奴隸，超過六十萬人。一八○八年美國國會通過法案，禁止販賣奴隸，但從未廢除奴隸制度。一八六○年美國人口普查紀錄，約有四百萬黑人奴隸，占總人口百分之十三。

入侵占領中國的八國聯軍有：英國、美國、德國、法國、俄羅斯、日本、義大利、奧匈帝國。

殖民並占領非洲各地的有：法國（殖民地最多）、比利時、英國、德國、葡萄牙、西班牙、義大利。

二十世紀犯下最嚴重屠殺人類罪行的有哪些國家？德國；二次大戰期間，以滅種方式屠殺數百萬歐洲猶太人。日本：一九三七年十二月至一九三八年一月，在中國南京屠殺三十多萬中國人民。英國：一九一九年英國部隊在龐遮普地區（Punjab），屠殺無武裝民眾。

英國殖民印度和馬來西亞數百年。

印度尼西亞：荷蘭占領殖民三百五十年；日本占領三年半。

台灣曾被哪些國家殖民？荷蘭、日本。

法國兩度占領越南，殖民近九十年、日本占領五年、一九五五至一九七五美軍占領南越。

篇篇血淚史說明了：殖民者以掠奪、屠殺獲得繁榮富足。

G7成員國有：英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國；歐盟領袖參加會議。一群殘暴殖民元凶，又站在道德制高點上，掌控話語權，譴責他人違反人權自由平等。

他們都是川劇變臉的優秀演員。（作者為電影導演）