方祖涵／職業運動雨露均霑的美事

方祖涵 美國公開賽是職業網球年度大滿貫系列壓軸盛事，在八月底到九月初於紐約法拉盛區舉辦。溫布頓、美國、法國，與澳洲公開賽都有百年歷史，前兩者甚至超過一百四十年，在推廣網球運動上，扮演了重要角色。

目前在四大賽事裡，美國公開賽有最高額獎金，而且從五十年前就開始對男女選手提供相同待遇，比其他賽事早了很多。從性別平權史來說，雖然美國從一九六三年就推動薪資平等法案，可是立法十年後，兩性差距反而創下新高，女性收入不到男性收入百分之五十七。在那個時刻，美國公開賽逆風支持平權，現在回顧起來，此項決定重要程度尤其顯著。

美國公開賽之所以能夠用豐碩報酬奠定自己歷史定位，最大原因是它本身就是一個成功的經濟體。美國網球協會從贊助廠商、轉播權利金、比賽門票、相關產品與球場內飲食販賣等項目，每年從這個單一賽事可以創造出一百五十億台幣以上收入。

如果說以上收入數字還是太過抽象，有個實例，或許可以更清晰描述美國公開賽經濟體龐大程度。在球場裡有各式酒精飲品販售，而光是蜂蜜杜斯雞尾酒，這款用伏特加、覆盆子基酒，加上新鮮檸檬水，然後用三顆網球形狀香瓜放在上面點綴的酒款，在兩周內就可以賣掉將近四十五萬杯！以單杯七百元台幣來計，僅僅一款雞尾酒就不只三億台幣商機。

雖然美國公開賽是職業運動行銷成功標竿，對許多球迷來說，它最吸引人的部分，竟然是其中免費的項目。要到現場看比賽，單張最便宜門票也要五千台幣以上。不過，在正式比賽開始前一周，所有球場內觀眾席都對公眾免費開放，而這一周免費活動，還真有不少可看之處：

首先，沒有拿到參賽資格的選手，會從會外賽打起，爭取剩下幾個名額，這些賽事就已經非常精彩。像今年許育修就在會外賽三連勝，成為史上第五位打進正式比賽的台灣男子單打球員。

此外，此周家庭日活動免費期間，也是贊助廠商舉辦促銷活動的良機。今年官方指定網球拍品牌，在現場送出一萬兩千支學童用球具，在球場裡可以看到很多家庭開心領取；或許其中幾個孩子以後就變成職業好手，或是至少成為品牌的忠心顧客。球場裡還有信用卡公司、旅行與生活用品等廠商提供贈品或舉辦抽獎，幾乎沒有人會空手離開。

在真正死忠網球迷眼中，正式賽前這個星期，更是千載難逢與球星近距離接觸的完美機會。所有球員都會利用這段時間自行熱身，試想坐在最近角度，體會時速兩百公里高速發球、朝向自己飛來的感受，抑或是賽後跟球員擊掌索取簽名，這些都是免費期間才有的福利。

職業運動經營有成，不但能長久延續，龐大收益更能讓球迷雨露均霑；就算沒有預算，還是能夠輕鬆享受賽事。

（作者為運動文學作家）