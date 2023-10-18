王建煊／王老先生講故事之381：英國小王子誕生了

台灣有許多默默辛苦耕耘的公益慈善機構，他們為愛心做出無私的奉獻令人欽佩。 ☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。 英國小王子誕生了，台灣有的報纸頭版頭條斗大標題報導：「小王子報到，英舉國歡騰」，有的媒體並且整版新聞，許多國家領袖紛致賀電，包括總统馬英九在內。

英國白金漢宮旁的格林公園及倫敦塔，分別鳴放41及61響炮， 王妃結婚的西敏寺，從下午開始連續鳴鐘一小時，慶賀小王子誕生，小王子誕生真是風光之極。

小王子報到舉國歡騰

英國凱蒂王妃，從是否懷孕到懷孕，以至生了，都是全世界媒體的焦點，小王子出生時間，是男是女，將來取什麼名字，都成為賭盤。

有人生子添孫，這當然是應該恭賀，並分享他們喜悅的事。但是人家添子添孫，值得我們媒體如此關注慶賀嗎？即使連英國人恐怕也未必每個人都如此歡騰吧！

據說小王子一出生就有機會繼承10億美元的財產，王室財產接近200億英鎊。

但英國王位是虛位元首，只有儀式性的功能，有人說它只是隻花瓶，但每年王室開銷约新台幣15億元，英國廢除王室的聲浪始終不斷。

媒體應關心公益

但是台灣有許多默默辛苦耕耘的公益慈善機構，他們為愛心做出無私的奉獻令人欽佩。但是除了少數知名機構外，許多公益團體能獲得的外界捐款十分有限，有時自己甚至也成為待救濟的單位了。

如果媒體也能像報導小王子誕生了一樣，給這些愛心機構多一點新聞版面與關注，台灣人民多富關心，這可從媒體報導苦難之事，各界捐款源源進人，甚至超過需要而看出。

媒體伸張愛心的功能由此可見一斑，因此多麼期盼台灣媒體，可以扮演導引台灣社會善心，鼓勵公益慈善事業發展，使台灣成為愛心島、幸福島的大力推手。

讀者想看什麼？

然而可惜的是現在的讀者，喜歡看八卦、扒糞、湊熱鬧、製造對立、給人戴帽子，與誇張報導。對於其應有的功能卻不屑－顧，真是令人嘆息。

例如說台灣有很多慈善機構，辛苦耕耘，偶辦一次大活動，多麼期盼能獲民眾關愛的眼神，使愛心工作得以擴大，造福台灣人民。但是讀者對人家誕生小王子，充滿好奇窺視的興趣，真不知道要說甚麼才好。

（本文與台灣醒報同步刊登）