楊志良／全民拒絕民主獨裁

人類最可悲的就是，邪惡的歷史不斷重演，例如民粹社會可以感染複製。

一九二四年，墨索里尼透過民主程序，獲得六成七的國會席次，成為義大利政府的總理。然而往後的義大利，不僅一點都不民主，而且是最極端的獨裁。墨索里尼開始屠殺異議人士，義大利淪為人間地獄，直到人民覺醒，游擊隊將他槍殺，他及情婦被倒吊在洛雷托廣場示眾，以洩民衆之怒。

德國納粹黨經過多次的選舉，一九三二年成為德國第一大黨。著名的民主獨裁者希特勒，「我的奮鬥」十年，一九三三年擔任德國總理，集大權於一身，暗殺甚至明殺異議人士、屠殺猶太人、發動二戰，導致德國士兵死亡六百萬，平民死亡二百萬，傷病者不計其數，烙下的悲痛陰影至今難除。希特勒及日本一起發動的世界大戰，造成五千萬至七千萬人死亡，傷病以數億計，是人類的一大浩劫。

因此最可怕的人，不是一開始就是獨裁者，而是在民主的旗幟之下行獨裁之事。

今天的蔡政府就是如此，不但行政部門，民進黨也掌握了立法院的多數，就連監察委員也由總統提名，經民進黨立委全票通過；大法官、考試委員盡皆如此。至於所謂獨立機關的首長，不論是ＮＣＣ、中選會、促轉會，包括成立什麼新的機關、編列多少百億千億的預算，在民主獨裁下，沒有不通過的。

獨裁的蔡政府沒有通不過的法案，沒有通不過的人事任命，也沒有通不過的預算案。掌握了所有的媒體，府、院、黨、１４５０、立委，可以同時發送統一由中央廚房製作的哏圖。在台大「拔管」事件時，竟然可以黑手發動若干台大師生嗆管校長。

民粹社會是會傳染的，台灣藍綠惡鬥，美國民主、共和兩黨也惡鬥到你死我活不可開交。加州通過法案將九五○美元以下的竊盜改為輕罪，以致「零元購」橫行，這個國家不亡也難。某些台灣人冀望甚深的「依美保台」，根本是空中樓閣。

當年鄭成功以台灣為基地，三次北伐，甚至包圍南京，但功敗垂成；傳到兒鄭經、孫鄭克塽，內部爭權奪利，與鄭成功有殺父之仇的施琅攻克澎湖，未有一兵一卒攻入台灣，鄭克塽就投降。蔣介石退守台灣，與其子蔣經國勵精圖治，成為四小龍之首；文革之時中國一片混亂，人民水深火熱，蔣氏父子甚至倡言反攻大陸。反觀今日台灣，政黨惡鬥、經濟衰退、民生凋敝、社會不安，反成為水深火熱，有利於習近平，不論用武統或和統（圍台、困台、窮台），統一台灣。民進黨傾全黨之力，雞蛋都管不好；面對勞健保的永續、嚴重的缺人（不婚不育），一點辦法都拿不出來。

如何阻止台灣繼續民主獨裁？答案就是要各黨不過半，讓能獨立思考、具高度戰力人士當選區域立委。

郭董在宣布「郭賴配」前晚，來電逾半小時，強調我們是好朋友，那就請郭董捐出千萬，當然不是為他連署，而是一起來支持讓正義政團、能人之士，至少七、八位能當選區域立委，避免並下架民主獨裁。

（作者為前衛生署長）