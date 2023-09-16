王正方／香港人莫進來？

許多香港中上階級專業人士，學有專長的年輕人，極有意願移民台灣。我的港仔好友說：「香港人移民台灣不易。投資移民法已更改：投資額六百萬台幣起跳、提投資營運計畫、在台設辦公室、雇用若干當地員工、持續觀察一年後再審查等等。」

「依親定居、專業居留等的申請手續繁瑣，審查標準嚴格；某些手續一定要去台灣辦、提專業貢獻證明、良民證送去多次；過程漫長，表格文件送去幾個月無回音，偶爾得到信息是再補繳這個那個…。」

「最令人受不了的是那種『家訪』。香港配偶來台與台灣配偶生活，依法申請定居；有關單位做家庭訪問，到了居所四處翻看，問：兩人睡一張床嗎？內衣褲放在哪裡？…目的是要找假結婚的證據。這是從美國移民局學來的伎倆。美國非法移民多，為防範用假結婚取得身分，移民官員家訪找碴。但以這種極具侮辱性的行徑對待香港專業人士，實在惡劣！」

一般香港人辦理台灣居留或身分，可能會遭遇到諸多麻煩；知名人士或具有特殊政治身分的申請者，情況或許不一樣？然而不然。

在台北遇見著名香港意見領袖李怡，他告知正申請定居台灣；太好啦！日後老友多多相聚，打屁、爭辯、暢論天下英雄狗熊，不亦快哉！以李怡兄的反共政治論點、身分地位，申請長期居留應輕而易舉？老李的申請拖延良久無下文，不幸感染新冠病毒驟然離世。他沒等到台灣定居證。

其他香港「抗中」名人的申請案也不順遂。某香港反中文化人來台北開書店，「這個國家」的最高領導人親贈花圈、賜字；數年過去，書店老闆還沒有拿到台灣身分。又有位在香港抗中入獄的名士，初來台灣受到綠色政權的大力吹捧，廣作宣傳。這位仁兄曾表示：「如果能入台灣籍，將為台灣獨立而戰！」可是他仍未獲得定居許可。

查閱統計數字，去年香港來台獲暫時居留者約八千九百多人，批准定居者不到一千三百，呈逐年下降的趨勢。這幾年獲准移民英國、澳大利亞、加拿大、新加坡等地的香港人，據說有數十萬之譜。

台灣少子化問題嚴重而無解，若有大量香港專業菁英、教育程度較高的年輕人移民此地，將為台灣經濟成長提供旺盛的新生力量，緩和人口負成長趨勢，裨益良多。但從當局的作為與態度來看，綠色政權根本不歡迎香港人來台灣。

綠色政權不相信香港人，因為執政者懼怕「中共滲透」，認為香港人一律是「中共同路人」？也不足為怪，島內與執政者意見相左的人，經常被扣上這頂紅帽子。選舉時搞族群分裂：外省人、外省第二代、外省第三代、陸配、港配…，非我族類都屬「同路人」，若再來一大批香港移民，綠色選票吃緊，會失掉執政權！香港人莫進來！

然而綠色政權相信很多的人：冒充有國外學位的、抄論文的、性侵的、性侵吃案的、東廠錦衣衛、洋菸走私犯、去中國化者、竄改歷史者、硬砍退休年金者、負債五兆七千億的執政者、說微量汙染海水有益健康者、倡議發給每人一掃把打仗者、號召人人注射高端疫苗者…族繁不及備載。

（作者為電影導演）