楊志良／郭董放下吧！救救你愛的中華民國

這是一篇不應該寫的文章，但現在不寫，時機不等人，未來再寫也沒有用了。郭董，請你退選，成就多數民眾下架民進黨的渴望吧！

八月下旬，我接到郭董來電，要求長談。我心知，這是反勸他講話算話，支持全代會通過的侯友宜的好時機，唯有如此，亂成一團的在野各路人馬困局，或可稍解。成事不必在我，郭董形式上的退讓，反可完成他拯救中華民國的最大心願。

他是台灣少數跟世界第一大國總統拜登平起平坐的人，必定充滿自信，甚至是霸氣。當年本人辭去衛生署長一職，他以五百萬八千元買下我的舊公事包，捐給健保愛心專戶，我自己則相對捐出五十萬。這讓我有機會嗆台灣首富，因為他捐的是九牛一毛，我捐的是一整年的退休金。因為這段淵源，我們也算是舊識。感謝之餘，這次再去他的豪宅，一切如故，頗有熟悉感。本人「老奸巨猾」，當然不能一開始就勸他退選，告訴他若硬要參選，必會傷害多數人民下架民進黨的盼望。於是提醒他，此次大選的候選人，幾乎沒有提出民眾有感的政見，這是一個機會，如果郭董可以感動人民，自然有票，才能水到渠成。

例如台灣有最嚴苛的低收入戶標準，只占總人口的一點五％，比最落後的非洲國家都不如，所以遊民四起；一二五萬民眾嚴重憂鬱，五分之一人口失眠，家暴案件快速增加到十二萬。家暴的原因很多，但眾多的報告及實證資料顯示，失業率增加，家暴及犯罪就增加，妻小就常成為發洩不滿及挫折的對象。最可怕的是青少年自殺自傷，近十年增加十倍以上，是台灣末日的景象。這些都是他從未聽聞的，當然我也提出各項解決之道獻上，以為政見。

第二天，又要討論去新竹及高雄造勢之事。我告知郭董，將在台上替他宣揚政見，但不會替他喊凍蒜。有趣的是，提到人民水深火熱，台灣家庭暴力近來增加到十二萬件，是因為民眾有怨氣，不能打蔡英文及陳建仁，總統府居然要求道歉。但總統天天說謊，行政院長天天把天主掛在口上，卻違反科學及學術倫理，總統府居然有臉要求道歉。最後我只對因為個人提及家暴，以致引發傷痛的被霸凌者表示歉意，但絕對不對總統府道歉，而且嚴厲譴責在總統府讓人民水深火熱的這些人。

郭董對挺侯友宜一事，言詞反覆，但對支持中華民國始終如一，中華民國帽不離頭，人在家中亦常如此，對當前政府荒謬無恥的施政痛心疾首。然而沒有政黨奧援，只能全台連署，所費不貲，中選會又不接受電子檔，人工比對，將耗用不少社會資源。還不如學孟嘗君市義，將此鉅款捐健保愛心專戶。

我雖多次受邀，但從未參加擁侯友宜大會，與他亦未曾謀面，但我知他是個規矩人，全民也可以監督。但若讓台獨金孫賴清德當選，那麼世界各國支持兩岸維持現狀的力道必定減弱。習近平受內外壓力，無論是武統台灣，還是以圍台、困台或窮台統一台灣，都不是我們所樂見。所以，請郭董放下吧！讓你成為拯救台灣的英雄，讓全民來景仰你！（作者為退休教授、前衛生署長）