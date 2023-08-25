趙春山／解讀台灣選前的中共「文攻武嚇」

趙春山 「兩岸無小事」。在接近明年台灣總統大選的此刻，中共頻繁對台軍演，以及片面暫停台灣芒果輸銷大陸的舉動，不免讓外界用放大鏡來檢視其意涵。尤其是綠營人士，或許又認為「撿到槍」，可以複製二○二○年選舉的「芒果乾」。

二○二四年台灣總統選舉，不僅會牽動選後台灣的政治板塊，而且將影響台美中三邊關係的發展。其中最大的變數是：如果自稱為「務實台獨工作者」的賴清德獲得勝選，讓緊抱「台獨黨綱」的民進黨，在今後四年、甚至八年，在台灣繼續維持執政地位，屆時，對岸會採取什麼因應對策？

有人把這場選舉視為「戰爭與和平的抉擇」。「彭博」以封面報導賴清德的「故事」，認為他期盼領導台灣；但卻質疑他能否維護和平？我認為「疑賴論」已在台美執政當局的導演下，因為賴的拋棄「台獨金孫」和低調過境美國，而暫時設下了停損點；但關鍵還是中共的態度。

ECFA是馬政府時期兩岸和解的產物，而且是透過雙方協商達成的。中共在「早收清單」部分持續對台讓利，因為符合習近平隨後所提，「以通促融」、「以惠促融」、「以情促融」的融合發展倡議，目的是要為兩岸「心靈契合」累積更堅實的物資基礎。

蔡政府上台後兩岸關係惡化，而且雙方沒有溝通管道解決爭議問題；因此，大陸內部有人主張兩岸經貿互動應按市場規律辦事，停止對台優惠的聲浪升高，並要求中止或部分中止ECFA。北京當局承受的壓力，不乏來自大陸那些強調「在商言商」的相關業者。

蔡政府上台後，中共對台政策就從「寄希望於台灣當局」，轉移到「更寄希望於台灣人民」。中共中央台辦負責人對賴清德的過境美國，前所未有地使用「恬不知恥」如此不堪的字眼，評論其為「倚美謀獨」，顯示中共對賴清德本人已經「定性定位」。

僅管如此，我認為中共此時宣布禁止台灣芒果入境，只是帶有「警告」的意味；今後是否升高到「經濟制裁」的地步，還要看台灣人民的選票走向。「對敵人仁慈，就是對自已殘忍」，如果台灣有人不斷仇視大陸，則沒有道理要求對岸「資敵」。

中共不排除使用「非和平手段」解決「台灣問題」，但對台用武仍非當前中共的優先選項；因為台灣不是烏克蘭，中共必須考量美國基於本土安全和地緣政治利益，單獨出兵助台或協同盟軍作戰的可能性。因此，中共藉賴清德過境美國進行軍演，也是帶有「警告」的作用，但目標應是劍指美國，以及回應日前在大衛營召開的美日韓峰會。

中共對台戰略目標不變，但會因主客觀環境的變化，在戰術上作出相應的調整。我認為在習近平任內，兩岸不可能繼續維持「不統不獨」的現狀；最壞的情況是，當習近平面臨西方的圍堵和大陸的經濟難題時，台灣大選結果會讓他「丟掉幻想，準備鬥爭」，以對台用武轉移來自中共內部的壓力。

我曾建議最近來訪的美國官員和智庫人士，不妨想像一下，習近平在二○二七年中共「廿一大」的報告中，會如何舖陳他的對台政策文字，這可以作為研判明年台灣選後兩岸關係動向的依據。我也認為這是台灣選民和有意角逐大位者，在選前必須思考的一個問題。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）