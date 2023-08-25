趙春山／解讀台灣選前的中共「文攻武嚇」

聯合報／ 趙春山
中共解放軍東部戰區19日出動海軍、空軍、火箭軍對台軍演。圖為解放軍戰機出航。(取自中共東部戰區微博)
中共解放軍東部戰區19日出動海軍、空軍、火箭軍對台軍演。圖為解放軍戰機出航。(取自中共東部戰區微博)

趙春山
趙春山
「兩岸無小事」。在接近明年台灣總統大選的此刻，中共頻繁對台軍演，以及片面暫停台灣芒果輸銷大陸的舉動，不免讓外界用放大鏡來檢視其意涵。尤其是綠營人士，或許又認為「撿到槍」，可以複製二○二○年選舉的「芒果乾」。

二○二四年台灣總統選舉，不僅會牽動選後台灣的政治板塊，而且將影響台美中三邊關係的發展。其中最大的變數是：如果自稱為「務實台獨工作者」的賴清德獲得勝選，讓緊抱「台獨黨綱」的民進黨，在今後四年、甚至八年，在台灣繼續維持執政地位，屆時，對岸會採取什麼因應對策？

有人把這場選舉視為「戰爭與和平的抉擇」。「彭博」以封面報導賴清德的「故事」，認為他期盼領導台灣；但卻質疑他能否維護和平？我認為「疑賴論」已在台美執政當局的導演下，因為賴的拋棄「台獨金孫」和低調過境美國，而暫時設下了停損點；但關鍵還是中共的態度。

ECFA是馬政府時期兩岸和解的產物，而且是透過雙方協商達成的。中共在「早收清單」部分持續對台讓利，因為符合習近平隨後所提，「以通促融」、「以惠促融」、「以情促融」的融合發展倡議，目的是要為兩岸「心靈契合」累積更堅實的物資基礎。

蔡政府上台後兩岸關係惡化，而且雙方沒有溝通管道解決爭議問題；因此，大陸內部有人主張兩岸經貿互動應按市場規律辦事，停止對台優惠的聲浪升高，並要求中止或部分中止ECFA。北京當局承受的壓力，不乏來自大陸那些強調「在商言商」的相關業者。

蔡政府上台後，中共對台政策就從「寄希望於台灣當局」，轉移到「更寄希望於台灣人民」。中共中央台辦負責人對賴清德的過境美國，前所未有地使用「恬不知恥」如此不堪的字眼，評論其為「倚美謀獨」，顯示中共對賴清德本人已經「定性定位」。

僅管如此，我認為中共此時宣布禁止台灣芒果入境，只是帶有「警告」的意味；今後是否升高到「經濟制裁」的地步，還要看台灣人民的選票走向。「對敵人仁慈，就是對自已殘忍」，如果台灣有人不斷仇視大陸，則沒有道理要求對岸「資敵」。

中共不排除使用「非和平手段」解決「台灣問題」，但對台用武仍非當前中共的優先選項；因為台灣不是烏克蘭，中共必須考量美國基於本土安全和地緣政治利益，單獨出兵助台或協同盟軍作戰的可能性。因此，中共藉賴清德過境美國進行軍演，也是帶有「警告」的作用，但目標應是劍指美國，以及回應日前在大衛營召開的美日韓峰會。

中共對台戰略目標不變，但會因主客觀環境的變化，在戰術上作出相應的調整。我認為在習近平任內，兩岸不可能繼續維持「不統不獨」的現狀；最壞的情況是，當習近平面臨西方的圍堵和大陸的經濟難題時，台灣大選結果會讓他「丟掉幻想，準備鬥爭」，以對台用武轉移來自中共內部的壓力。

我曾建議最近來訪的美國官員和智庫人士，不妨想像一下，習近平在二○二七年中共「廿一大」的報告中，會如何舖陳他的對台政策文字，這可以作為研判明年台灣選後兩岸關係動向的依據。我也認為這是台灣選民和有意角逐大位者，在選前必須思考的一個問題。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

中共 美國 賴清德

延伸閱讀

賴清德：用事實檢視 疑賴論跟疑美論不攻自破

陸委會宣布恢復第三地陸客來台 賴清德也助攻

談能源 賴清德批：馬英九寄望核四任內無開發

「無法迴避使命」賴清德：若台灣主權沒守住 其他都講假的

相關新聞

趙春山／解讀台灣選前的中共「文攻武嚇」

「兩岸無小事」。在接近明年台灣總統大選的此刻，中共頻繁對台軍演，以及片面暫停台灣芒果輸銷大陸的舉動，不免讓外界用放大鏡來...

王建煊／王老先生講故事之353：妳煩不煩呀！

早餐吃雞蛋，太太問先生:「吃煮蛋還是煎荷包蛋?」先生說:「荷包蛋。」太太又問:「要兩面黃還是一面黃?」問著問著兩人就吵起來了。

楊志良／多人選總統，亂台又敗台

台灣總統之位人人搶，除了已經拿到政黨票的賴、柯、侯之外，還有一富人郭台銘要拚連署，另外已經對外宣稱要選總統的還有王建煊、...

王建煊／王老先生講故事之352：漂亮的女秘書？

現在很多政府機關首長或公司老闆的秘書多由女性擔任。女秘書要不要找個漂亮的呢 ? 人見人愛的秘書，辦事不是更順利些嗎 ? 就像很多地方的公關小姐，都長得像花一般可愛。

楊渡／八二三，和戰啟示錄

發動戰爭，打到敵人無法補給，缺乏彈藥武器，此時當然乘勝追擊，占領陣地。可有一場戰爭，打到這種地步，卻突然宣告停火，請敵人...

王建煊／王老先生講故事之351：減少面子垃圾

垃圾處理是許多大都市的夢魘，這些垃圾都是人製造出來的，凡有人的地方就有垃圾，有些縣市，平均每人每天製造一點五公斤以上的垃圾。有些垃圾的產生是無法避免的，但是有些垃圾卻是人在奇怪的心態下、或不良的習俗下產生的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦