陳立恆／我的一票，只投給教育

因應瞬息不同的全球變化，幾位跨行跨界的好朋友們常常一起分享對於世界局勢與台灣前景的看法，前幾天某位大老提到了盧旺達這個熟悉又陌生的非洲國家，我對其印象還停留在廿年前一部關於種族屠殺的好萊塢電影，竟不知明年將迎來屠殺卅周年的盧旺達，已經從過往的人間煉獄一步步邁向非洲新加坡的願景。

善用地緣位置、維持穩定和平、經營友商環境，正是盧旺達和新加坡看齊的三大方向。雖然盧旺達還算不上是一個開發中國家，可是它的轉變讓我們看到一個國家領導力的正確操作模式；我不確定卡加梅（Paul Kagame）能否成為下一個李光耀，但我確定台灣也需要一位勵精圖治的領袖，懂得如何將一個嚴重分裂的國家重新凝聚，為全民建構起一個治安良好、經濟增長、政府清廉、中立和平的正向環境。

其實台灣安身立命的基礎和新加坡、盧旺達高度相似，都是靠著地緣、和平與友商，創造出曾經的奇蹟年代；可惜九十年代以後的政府沒能守住奇蹟，不但痛失成為亞太運營中心的機會，更逐漸淪為大國附庸，操弄起各種分裂矛盾。一場荒謬的教改更削弱了台灣的人文底蘊與競爭潛力，於是在他人脫胎換骨的卅年裡，我們反而從經濟奇蹟走向台海危機。如今二○二四年大選在即，我們手中的一票將會決定台灣繼續活在危機之中，還是有望走向奇蹟。

從目前媒體上各黨派候選人眼花撩亂的政見發布裡，無論核能綠能、兵役長短、兩岸論述還是各種福利政策，我發現處處都是意識形態的較勁。在他們的願景裡，我看不到台灣的未來，因為他們不約而同地都缺少了對於教育建設與青年發展的深思遠見。誠然，候選人們提出了減免學費、補助創業等利好；可是嚴格說來，編列預算談不上一個合格的政見，根本無法解決台灣教改失敗的殘酷事實。例如，去年底「泰晤士高等教育特刊」（THE）公布二○二三年世界大學排名，我們引以為傲的台灣大學居然排名退步七十四名，更不要說全台其他大小院校的表現。

更有甚者，日前一則青少年濫用毒品的新聞，讓我覺得台灣未來不可不謂危機重重，某位戒癮專家有個已經出現幻聽幻覺的個案，坦承自十七歲起接觸大麻，同時系上約有一半學生經常相約聚眾吸食；我不知道這是否為冰山一隅，但在這個尊師重道的精神蕩然無存的今天，相信學校師長對此恐怕也無能為力。試想，如果政府繼續放任為之，不出幾年，即使兵役延長成三年五載，而我們軍隊裡卻潛藏著一定比例、隨時發作的「癮」患們，試問，這是要讓誰去送死？

面對一個少子化的滯漲社會，台灣其實不需要更「多」的畢業生，而是更「好」的畢業生，因此，一個為台灣再創奇蹟的總統，除了編列預算，更要能夠洞悉並扭轉我們教育體系裡關於技職認證、品格紀律、全球視野、文化建設、研究環境、教師地位等，種種因為卅年前失敗的教改而導致的薄弱環節。也許總統只做四年八年，但一套直面問題的教育政策卻可以為台灣下一個卅年帶來轉機，畢竟台灣的未來不只藍綠與統獨，也取決於我們教育出的下一代能否撐起一個國家興亡的重責大任。所以二○二四，我的一票，只投給教育。（作者為亞太文化創意產業協會創會理事長）