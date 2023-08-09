林中斌／習近平的變通

立場有別西方的半島電台今年七月廿七日報導：政治中立的皮尤研究中心對全球廿四國家三萬對象的民調顯示，其中三分之二對中國印象不佳。百分之七十一中位數的人認為中國無助於世界和平穩定。

北京為慶祝一帶一路倡議十年將舉辦盛大活動，歐洲國家包括已加入一帶一路的義大利、希臘、捷克多不參加。如此的世界局勢，如果只論實際利害，不論道義對錯，應非北京所樂見。人說不容異己的獨裁者，只會一錯再錯，最後走向覆亡。主政十年的習近平會修正路線嗎？

調整。去年二月俄羅斯入侵烏克蘭。之前，北京外交部第一副部長樂玉成於一月表示中俄友誼無上限。之後，北京從未譴責俄國。歐洲對俄羅斯不滿於是外溢對北京，增加各類抵制。去年六月樂玉成降調任廣電總局副局長，今年七月廿八日遭免職。

今年四月五日中國駐歐盟大使傅聰對紐約時報說，中俄友誼無上限的說法只是個修辭。六月廿七日，半島電視台問傅聰如果烏克蘭收復被俄國占領的地區，傅聰表示：「我不認為有何不可」。

北京顯然在調整對外姿態。但這並非唯一事件。

六月六日，曾被北京稱為披羊皮狼的達賴喇嘛在達蘭薩拉透露北京對他表示願意接觸。北京長期不滿達賴追求西藏獨立。達賴說，其實他早在一九七四年，就放棄追求西藏獨立。○八年後他多次表示願意和北京對話，但無果。

中印二○年邊境劇烈衝突，中印死亡人數各為八十、二十。之後雙方展開軍長會談，遲無具體進展。而今年四月第十八次竟獲突破：各自從五熱點撤退，建立無人緩衝區。同時，中國官媒讚賞印度的獨立外交及大國風範。今年七月中印外長在印尼會面，同意邊境和平對經貿發展之重要。雙方貿易由一二年的六百億美元躍升至二二年的一千四百億。經濟學人七月廿二日報導，中印關係改善已令拉印抗中的西方不安。

近年共軍環台操演不斷加強。據北京稱：其軍演是對美國向台提升外交軍事關係的回應。在此背景下，北京對台七年來原本強硬的態度卻開始緩和。

七年前，五二○上午新任總統小英發表就職演說。中午，北京第一反應良好，私下電話稱「蔡英文善意超過預期」。下午，北京變調，稱就職演說「須補考」，成為官方立場。事後，小英團隊稱：台北被迫倒向美國。

然而，自今春開始，北京就操之在他的範圍裡積極推動兩岸交流。台灣受邀訪問大陸的包括：工商團體、縣市里長、教授學者、媒體人士、青年交流協會等。今年七月十五日，金門舉行橫渡至廈門游泳比賽運動會，對岸官員出席並與我官員寒暄。

傳承。二○二一年七月一日是中共百歲壽誕。前紐約時報長年駐北京記者張彥（Ian Johnson）在那天的紐約新書評述稱中國共產黨是全世界最能調適的政黨（the most adaptive party）。從反孔到尊孔。從反市場經濟到駕馭市場經濟。二十大後，北京從嚴控清零到堅決開放，從國進民退到民升國降。內政既已調適，外交似亦跟進。

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）