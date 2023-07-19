陳亮恭／不孝有三還有五 此無後非彼無後

《孟子．離婁上》有一段廣泛流傳的文字，「不孝有三，無後為大」，多數人將之解釋為沒有子嗣是三件不孝事情中最重大的一項，然而，環顧全文卻看不到其他兩項，令人十分困惑。《孟子．離婁上》所記載的原文為：「不孝有三，無後為大，舜不告而娶為無後也。君子以為猶告也。」

古文的數字「三」和「九」常用以表示多數，不是真的三或九。所以「不孝有三」並不是明確講三件不孝的事情，而「無後」更不是解釋為沒有子嗣。該文的本意應解釋為：「不孝的表現有很多，不能盡到做後輩的責任是最大的不孝，舜娶妻時沒能告知父母，這就是他沒有盡到後輩的責任。」而「無後」指的是沒有盡到後輩的責任，並非指生兒育女的議題。

但本文還有個有趣的部分，孟子在最後補了一句「君子以為猶告也。」意思是，「君子認為，舜就算稟告了也沒有什麼差別。」這令人莞爾的結語背後，藏著舜的苦情人生。

舜自幼失去母親，生父瞽叟續弦並生下象。舜的繼母對舜並沒有好臉色，甚至可以說仇視，在繼母的操作下，生父瞽叟也漸漸開始討厭舜，但舜依然盡心盡力孝養父親與繼母。雖然如此，舜最終還是被趕出家門而四處漂泊，他曾在歷山下種田、雷澤捕魚、河濱做陶、壽丘木工，也在負夏從商。但舜名聞天下的孝德感動了堯，堯便將兩個女兒娥皇與女英許配與舜，之後還將天下禪讓給舜，或許當時因為距離遙遠或是堯賜婚的時程，舜成婚並沒有稟告並取得父母許可。孟子雖說這是不孝的表現，但也替舜開脫一下，說不說都一樣。

有趣的是，明明孟子沒寫的內容，在東漢被硬生生加上去。東漢趙岐在《十三經註疏》中，把孟子的「不孝有三，無後為大」，註疏為「阿意曲從，陷親不義，一不孝也；家窮親老，不為祿仕，二不孝也；不娶無子，絕先祖祀，三不孝也。三者之中，無後為大。」這附註顯然是憑空杜撰，將不孝的三件事補好補滿，更直接扭曲了「無後為大」的解釋。

為何說趙岐是曲解呢？因為在《孟子．離婁下》，孟子明確講了五種不孝的行為，「世俗所謂不孝者五：惰其四支，不顧父母之養，一不孝也；博弈好飲酒，不顧父母之養，二不孝也；好貨財，私妻子，不顧父母之養，三不孝也；從耳目之欲，以為父母戮，四不孝也；好勇鬥很，以危父母，五不孝也。」在孟子的眼中，懶惰、賭博嗜酒、自私貪財只顧妻子、放縱耳目之欲、好勇鬥狠等對父母造成的影響都是不孝的表現，其中並沒有提及結婚生子的議題。

趙岐是東漢知名的經學家，為人嫉惡如仇，痛恨外戚與宦官干政，年近九十還奔波於匡扶漢室，他生涯最出名的便是註解《孟子》，但不知是否因為他的個性，對於社會發展的個人意念，用自己名義較不受重視，所以寫出這一串「原創」內容塞給孟子。

顯然，穿鑿附會與無中生有自古皆然，資訊爆炸的今日恐怕更為可觀，穿鑿附會與無中生有都始於個人主觀意志與目的，想藉由他人名聲夾帶自己的想法，是刻意為之的行為而非誤植，面對排山倒海而來的多元資訊，只能以個人智慧加以判斷，更別把《孟子》的「不孝有三，無後為大」變成情緒勒索工具。

（作者為台北市立關渡醫院院長）