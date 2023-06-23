楊志良／心中沒有人民的總統參選人

二○一八年縣市長選舉，韓國瑜一句「莫忘世上苦人多」，贏了不知多少熱淚及選票，可惜他自我膨脹太快，錯估情勢，就任高雄市長還不到一年就宣布競選總統，結果慘遭罷免。

一般國家最少會將底層十％的人口列為低收入戶，但台灣低收入戶只占總人口的二點五％，是所有人均ＧＤＰ超過二萬美元國家中最低者，和日本的十五點六％相距不可以道里計，可見台灣是最右派的政府，以至於台北車站前、萬華、嘉義、高雄，到處都有遊民。

但不論是目前主要的總統參選人或者其他想要參選的人，可有哪一位曾提出政見，談如何規畫放寬低收入戶的標準，以照顧弱勢？本人每天路過台北車站，不論早晚、嚴冬或酷暑，四周都有一群遊民，以紙板為床墊及隔板。本人因酷愛台鐵的六十元便當，因此今年二月時在中廣早上八點的節目上，宣布帶頭捐助遊民五百個便當，馬上獲得響應，第一位就是馬以南大姊。隨後很快就募得三千個以上的便當，在向社會局報備後，分多日發放。請問有哪一位參選人追隨馬以南姊弟，以誠摯的心去發放便當？甚至進一步提出解決遊民困境的方法？民間人士發起救助弱勢者的類似活動不知凡幾，但這些參選人在哪？只會花大錢、辦場子、喊「凍蒜」。

其實發便當是最枝微末節、最不重要，也對遊民幫助最小的事。重要的是，有提出任何可行政見，以改善貧富差距嗎？心中完全沒有人民！

今日的執政黨貪汙腐化、敗德又無能，性騷擾連環爆是一回事，最可惡的是當美國人的走狗；F-16V比新加坡買的F-35還要貴，同型的無人機我們多付了五倍的錢。蔡英文跟美國主子一起掏空台灣，全民受到兵凶戰危的恐嚇，又用全民的民脂民膏廣發全民孟婆湯，宣揚民進黨好棒棒。說是抗中保台，實際卻是與老美和老共一同滅台。

其實美國是最邪惡的國家，他的民主、自由、人權全是虛假；五月花號登陸新英格蘭時正值寒冬，眾人饑寒交迫，全賴印地安人提供火雞及玉米救助，才得以度過寒冬，所以有感恩節。然而感恩的結果是殺掉印地安人九十八％的男女老幼，甚至剝下印地安人的頭皮以領賞；又販賣、奴役黑人，引入華人做維修建築鐵路的奴工，用完以後再貶低排斥。老共強制奴役新疆少數民族種植棉花、消滅民族文化應該加以譴責，但至少沒有屠殺、採取種族滅絕，新疆人口不減反增。

生命誠可貴，美國政府假造伊拉克有大規模殺傷武器的證據，進攻伊拉克，殺人無數；美國人自己所寫，記載美國政府為了一己私利，以武力推翻不少民主國家的著作，不知凡幾。它不斷以台灣刺激、消耗老共，製造區域緊張情勢，是最邪惡的政權。拜登政府各級官員，包括ＡＩＴ代表，有膽就來公開辯論，美國是尊重人權的民主國家，還是世界第一邪惡的政權？民進黨一直當美國走狗，毫無國格，台灣人民你能不生氣嗎？（作者為退休教授、前衛生署長）