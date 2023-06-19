趙春山／海峽論壇訊息：寄希望於台灣人民

第十五屆海峽論壇大會於本月十七日在福建廈門舉行，這是疫情三年來最大規模的一場線下兩岸交流盛會。大會由中共國台辦主任宋濤主持，中共全國政協主席王滬寧出席致辭，並宣讀中共總書記習近平的賀信。

對岸認為論壇是促進兩岸各界廣泛交往、推動兩岸民間交流合作的重要平台；而我方陸委會則指中共是藉此宣傳矮化台灣的政治、統戰主張，毫無意義也是徒勞無功。兩岸執政當局對論壇的定位不同，凸顯當前兩岸關係的「特殊性」和「對立性」。

長期以來，兩岸交流的特色就是台灣的民間走在官方前面。對岸當初在我政府實行「三不」政策下，鼓吹「三通四流」，目的曾被我方形容是「以商圍政」、「以民逼官」；隨後兩岸交流能夠大步向前，並獲致具體成果，則是得力於兩岸關係的改善，尤其是雙方建立了制度化的溝通管道。

對岸在台灣選前大張旗鼓地舉辦這次論壇大會，釋出的重大政治訊息是：中共將繼續「按表操課」，以「動之以情」、「曉之以理」和「誘之以利」的方式，積極落實「寄希望於台灣人民」的主張。

美國知名中國問題專家、哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew J. Nathan），日前訪台發表演講時指出，北京對台灣三黨的總統候選人皆缺乏信任感；因此，無論最後何人勝選，中共都會持續對台灣施壓，並要求他們接受「九二共識」。

其實，台美中的三個雙邊關係，早因結構性的矛盾加上利益衝突，產生相互之間不同程度的「戰略互疑」。我認為台灣選後會承受來自對岸的壓力是「促統」，但這是長期的問題；台灣短期面臨的危機則是：中共會以軍事手段，對付它眼裡的「台獨」和「外力干涉」。

美國國務卿布林肯此刻正展開就任後的首次大陸之行，他訪華的一個主要目的，就是希望中美恢復對話，以管控分歧來處理「台灣問題」。中美雙方都不願見到因誤判形勢，發生擦槍走火的事件。「兩岸無小事」，確實需要一套對話機制來進行危機管理。

兩岸對話總是繞不開九二共識，這在台灣內部引發爭議，卻是台灣向對岸提出的概念，是兩岸「兩會」在「香港會談」時談出來的，不是對岸強加於我方的。九二共識雖經過馬政府執政八年的檢驗，但它的內涵已被刻意扭曲，它的成果也變成了某些人的「選擇性記憶」。

國民黨副主席夏立言在大會上提出三點對兩岸交流的主張與建議。我想夏是希望兩岸關係「從那裡跌倒，就從那裡爬起來」，因此提出的問題多數與台灣民眾的福祉相關，是兩岸過去應做而未做的部分。

我認為台灣選後的兩岸關係，不會留在原地打轉。台灣必須做好現狀可能隨時遭到片面改變的心理準備，必須對兩岸關係發展進行「超前部署」，提出一些具有前瞻性的政策主張。

王滬寧在接見夏立言一行時表示，兩岸同胞都是一家人、「家和萬事興」。這是對岸高層在兩岸關係外弛內張的時刻，藉機對台灣人民進行「溫情喊話」。台灣應該如何接招？是要將之視為啟動「備戰」的誘因？或認為這是提供一個「避戰」的選擇？答案還是取決於人民手中的那張選票。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）