施振榮／建立台灣生生不息的藝文新生態

人類文明發展的過程中，藝術文化是精神文明很重要的一部分，由古至今，許多流傳下來的經典藝術文化作品，更被視為全人類重要的文化寶藏。

雖然大家都知道藝術文化的重要性，更是現今文明社會中不可或缺的一部分，但藝術創作也要在巿場上進行價值交換，才能創造價值，只不過除了少數較具知名度的藝文表演團體能有較佳的票房外，多數藝文表演團體的票房不盡想理，經營也面對許多挑戰。

我曾擔任國家文化藝術基金會董事長，長期觀察國內的藝文生態，如果從微笑曲線來分析，藝術創作者為了落實其創作理念與藝術價值，習慣「由左想右」，先從左端投入研發創作後，再去尋找右端的市場支持；往往較缺乏「由右引左」的思維，先了解右端市場消費者的需求，再來引導左端的創作。

且過去文化部及國藝會的補助資源也是投入在左端較多，主要用於鼓勵投入藝術創作，較少著力在巿場端的行銷推廣，導致缺乏來自巿場的拉力。

我認為，藝文表演與藝術創作能否吸引「巿場」，攸關能否創造價值，有愈多人欣賞，藝文表演與藝術創作的價值就愈高，也方能吸引來自企業及觀眾的支持。

畢竟來自政府及國藝會的補助預算，以及企業用於支持藝文團體的「公益預算」終究有限，台灣的藝文生態要能夠生生不息，能否在巿場上交換價值與創造價值才是關鍵所在，目前的瓶頸就是來自右端巿場需求的拉力不足，需要有所突破，才能創造價值。

但要讓巿場養成藝文消費的習慣，需要有誘因。所以我也呼籲，除了企業、組織或公務體系，每年應該適度編列經費預算，鼓勵員工同仁投入藝文消費；而文化部則可以規畫補助企業或組織機構，鼓勵投入藝文消費，方能擴大台灣藝文消費巿場，成為右端巿場的拉力。

如此，藝文表演團體在爭取企業的「公益預算」贊助之外，未來還可吸引預算額度較多的「福委預算」與「行銷預算」挹注進來，形成一個正面的循環，最終打造能讓藝文生態生生不息的新機制。

從王道的思維來看，員工參與藝文活動可以提升生活品質，也有助於工作壓力的紓解，這對於企業／組織、員工、藝文團體、表演者、社會等所有利益相關者都有利。

此外，隨著科技的不斷進步，藝文表演也要借重科技，一方面可以讓道具或背景的複製變得容易，相對可以有效降低成本；另一方面，由於國內巿場規模太小，觀眾有限，如果能藉由科技無遠弗屆的特性，藝文表演數位化之後就能夠不受地域的限制，能有愈多人看，可以創造的價值就愈高。

對藝文團體來說，欣賞藝文表演的消費者愈多，不僅可以創造更大的巿場，還可以提高藝文創作者的收入，表演者的成就感也會更高，更是有利台灣藝文生態的長遠發展。

（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）