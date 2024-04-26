賴國安布局 懸念滿滿

準總統賴清德今天公布新國安團隊名單，不出外界所料，絕大多數都是蔡英文國安團隊人士，賴只是進行了新的排列組合，其策略的考量當然不出「尊蔡」，並希望緩解美國對其「台獨屬性」的疑慮。對中國大陸而言，賴或許也想達到幾個目的：

第一，蔡英文原來國安外交團隊人事的行事風格與政策脈絡，對岸或許可一定程度掌握，賴想藉以緩解對岸認為他在兩岸關係上會「暴衝」。第二，國安人士的「新瓶裝舊酒」，某程度也能凸顯出相關政策的延續性，讓對岸一定程度「可以預測」，降低不可控的變數，避免兩岸關係衝突升高。第三，賴也會較樂觀理性地認為，蔡英文執政過程中的兩岸政策路徑及做法已具經驗值，就算對方不滿意，也能維繫兩岸「表面張力式的和平」，而不至於立刻面臨戰爭的風險。

雖然國安團隊「蔡規賴隨」的人事安排是不得不然，但賴仍然希望在此面向上展現自己的風格與當家作主的成就感，所以賴在既有的論述上也建構了一些新概念；包括「承諾不變、善意不變」，願意在對等、尊嚴的前提下「由兩岸執政黨負責任展開良性對話」。賴又說要以和平為燈塔、民主為指南針，在蔡英文四大堅持的基礎上落實和平民主、四大支柱行動方案，但這些和小英相似的「文青式論述」，能發揮多少功效？卻是懸念滿滿。

首先，兩岸現今幾乎沒有互信，大陸對賴「台獨」刻板印象深刻，幾個月前蔡政府還宣布六月禁止組團赴陸，加上「金門撞船事件」懸而未決，其中政治操作斧鑿痕跡明顯；特別是馬英九赴陸與習近平會晤，雙方都釋出了一些軟性訊息，但民進黨仍無讓對岸「雖不滿意但可接受」的緩和論述，陸委會反而還加碼說「炎黃子孫是古代傳說」、「中華民族論述是一個陷阱」，這種只會討嘴巴快活的話，哪可能幫賴清德「善意不變」的論述產生說服力？

其次，從賴政府團隊組建來看，「抗中」仍是其建構團隊的核心價值，沿用蔡政府的國安團隊成員進行排列組合，雖一定程度想展現政策的可預測性，減低對岸誤判的可能，但仍無法掩飾這些成員中多是「抗中情緒」滿滿的深綠人士，再加上海委會主委管碧玲與可能接任政委的陳時中，「衝組」色彩明顯，但沒有煞車皮、緩衝區，或在論述及政策上展現妥協的可能，以尋求平衡點，準海基會董事長鄭文燦講的「春暖花開」又談何容易？

最後，或許賴的相關論述也是想博取美國的信任，至少不再「疑賴」，只是以美方核心利益作考量。美國總是把台灣當作制衡對岸的棋子或全球抗中的灘頭堡，但現今的國際情勢與環境已壓得拜登政府喘不過氣來。在戰爭頻仍、美國愈發難控制的情況下，美國勢必和中國有一定程度的妥協。如果這樣的情況發生，賴政府在兩岸政策上完全「倚美」且全無能力和對岸溝通，會否進退失據？

賴在兩岸關係上「口惠實不至」的論述，或許只是想走個過場「累積相罵本」，在對岸沒善意回應時，更能向深綠選民「討拍」，順勢鞏固基本盤、烘托「抗中」價值，主導輿論的詮釋權。但若情勢變遷使美國考量改變，賴政府卻仍以不變應萬變，恐怕只能黔驢技窮了！