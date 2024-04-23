科技．人文聯合講座／即席民調的震撼

每節長達五十分鐘的課，對老師和同學而言，都是個重大的挑戰。身為老師，我很怕同學們兩眼無神，或乾脆閉目養神。如此之「靜音模式」，不啻是種抗議。因此，我經常在課堂上請同學們發表看法，或用舉手方式，選擇較貼近自己想法的選項。作這些即席民調，只希望能喚回同學們的注意力，不要既學不好，又睡不飽。

猶記得上學期初，我曾在以研究生為主體的班上問到：「覺得自己未來前途是光明的，請舉手！」霎時間，只見所有的國際生都舉了手，然而本地生卻聞風不動。我原以為是自己的英文有問題，所以接著改問：「覺得自己未來前途是黯淡的，請舉手！」並且再將句子中譯了一遍。沒想到，近乎全數的本地生，都舉了手！我肯定他們的誠實，但也為他們不捨。我不禁捫心自問：台灣的高教，到底出了什麼問題？

還好，最近我把相同的問題再問一次時，至少有七成的本地生舉了手，對前途持著樂觀的態度。雖然這次的即席民調結果令人鬆了口氣，但我也必須承認：這班同學全數為大一新生！我不能排除新生的樂觀，起因於他們的涉世未深和懵懂天真。然而更重要的是，我們應引導同學，使其在畢業前夕不致落入「背越多，悲越多」的窘境。另一方面，我們也應思考，為何年齡相仿的國際研究生可在紊亂的世局中，仍保有一顆樂觀進取之心？

就個人觀察，許多本地生的學業表現非但不遜於國際生，甚至還略勝一籌；然而卻有為數不少的同學，或礙於自己不流轉、不標準的英文，在課堂上就先自慚形穢。其實這樣的自卑，完全沒有必要。事實上，大部分的國際生也來自非英語系國家，但他們在講英文時卻不以濃濃的家鄉口音為恥，更不怕以不甚正確的文法表達。他們侃侃而談的勇氣，值得我們學習。當然，盲目地崇洋媚外絕不可取，因為那是落實真正國際化的重大阻礙。

很可能這些來自國外的同學，本身就具有較強的冒險精神，使其願意以樂觀的態度，迎接人生的各式挑戰，其中包括來台就學。個人以為，面對挑戰的態度與行動，或暫稱為「挑戰學」，會直接衝擊人生觀之形塑。如果把「挑戰學」延至大學再授、再學，恐怕高等教育會淪為補救教育。其實「挑戰學」應屬終身學習，且不怕重修；但若在年輕時期即自行停修，失敗主義的陰影或盲目自大的鬼魅將糾纏不停，至死方休。

弔詭的是，學校教育總把「找『到』人生的方向」奉為圭臬，使人誤以為要方向確定了，才能勇往直前。如此之錯誤認知，輕則導致被動學習，重則一事無成。截至目前，我還沒有聽過那些樂觀的同學，已經「確認」了未來要做什麼。反之，他們的共同的特點在於勇於嘗試、放手一搏。他們純真的勇氣，不僅感染了全班，也震撼了我。因為，我也還在摸索。（作者為台大教授、出版中心主任）