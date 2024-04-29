聯合報黑白集／NCC的「背後靈」

新政府改組，國家通傳會（NCC）主委陳耀祥下台，原內定由台經院四所所長劉柏立出任。不料近日逆轉，因一名與英系交好的「媒體大亨」反對，劉柏立的人事遭否決，主委可能由副主委翁柏宗接任。

這種怪事，說是笑話，卻又讓人笑不出來。在台灣，什麼東西一「染綠」，立刻就會變質。就像要促進轉型正義的「促轉會」，卻任命了一個想把它變成「東廠」的副主委張天欽；就像旨在促進傳播發展的NCC，卻任命了「很聽話」且只會「罰藍」的陳耀祥。可笑的是，這些都號稱是「獨立機關」，但它們背後都站著一個「背後靈」。

以劉柏立人事遭否決為例，如果這位「媒體大亨」的手能伸那麼長，長到讓賴清德和卓榮泰改變決定；那麼，未來誰擔任NCC主委，還有什麼差別嗎？這位「背後靈」，只要在賴清德、卓榮泰或其親信耳邊隨便說上幾句，就能左右NCC的決定；如此，NCC還有臉自稱是「獨立機關」嗎？

劉柏立遭到杯葛，據稱是他曾主張「黨政軍條款」已經過時，應該檢討或廢除，引發綠營不滿。但民進黨的手早就伸入媒體和校園，還緊抱神主牌不放，才更矛盾！

至於另一被提名的委員羅慧雯，曾力挺NCC關中天，還說出「新聞自由能吃嗎」的話。這種人，民進黨倒覺得很合其胃口吧！