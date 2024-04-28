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聯合報黑白集／官員的潑罵空間

聯合報／ 聯合報黑白集
憲法法庭宣告刑法公然侮辱罪合憲，但大幅度限縮適用範圍，並訂出兩階段審查標準。本報資料照片
憲法法庭宣告刑法公然侮辱罪合憲，但大幅度限縮適用範圍，並訂出兩階段審查標準。本報資料照片

憲法法庭宣告公然侮辱罪合憲，但大幅限縮適用範圍，並訂出審酌表意脈絡、權衡是否影響個人名譽權或屬正面價值的審查標準。講白了就是，公開罵人髒話不一定有罪。

司法院長許宗力過去曾主張，粗口固然傷害他人情感，但屬個人修養問題，有待教育與文明教化提升，不應是刑法及法院的任務，而刑罰對言論自由有寒蟬效果，因此侮辱罪應除罪化。不過，這次包括許宗力在內的十五位大法官，仍然一致同意宣告公然侮辱罪合憲。

這次憲法法庭判決對言論自由、教育文明與社會風氣的影響，都有待評估；但這號判決也可能改變政治生態。

在議場裡，立委、官員的話語權並非平等。立委代表人民監督政府，因此立憲者給予更大寬容，並在憲法層次保障質詢言論免責權。但民進黨在野時「把官員當狗罵」，執政後就稱「把官員當狗罵的時代過去了」。閣揆帶頭反質詢甚至飆罵歪風愈演愈烈。蘇貞昌罵立委「可恥」、「袂見笑」、「小混混」，陳建仁也嗆立委「你就是詐騙者」，幾乎是公然侮辱現行犯。

富而好禮的社會，人心嚮往之。大法官雖對言語施暴者守住有罪底線，卻也可能為鴨霸官員開了扇門，且更容易透過網軍和多媒體傳播。如果沒有藐視國會罪，大法官此號判決將可能給官員更大的潑罵空間。

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