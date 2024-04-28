聯合報社論／打破黑羊白羊僵局，賴清德要有交流自信

中共總書記習近平日前會見前總統馬英九時表示，樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看。二周後，大陸國台辦宣布，將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作。但陸委會重申對等開放、雙向交流，強調對岸還沒開放陸客來台，「我們還在等待他們的正面回應」。陸委會的「等待」，卡住了各方期待的兩岸交流，就看準總統賴清德能否拿出自信打破僵局了。

對於陸方的宣布，台灣業者歡欣之情溢於言表，與陸委會消極冰冷的回應，恰成強烈對比。面對習近平遞來的橄欖枝，陸委會顯得猶豫；對於國台辦釋放的訊息，更是不動如山。即使對於解除禁團令等操之在我的部分，陸委會也不願率先開放，釋出善意。從習近平開綠燈到國台辦準備上路，陸委會的回答都是「還在等待他們的正面回應（決定）」。

如此等待，難弭民怨，陸委會就推給交通部。媒體追問，如果陸方一直不讓陸客來，我們就不會開？陸委會說這要由執行單位交通部回答。交通部或許受寵若驚，何曾受到陸委會如此尊重？去年交通部宣布今春解除禁團令，旋遭陸委會拿出舊案打臉，橫加每日二千人限額；業者反彈，質疑政府兩面手法，交通部長王國材立院答詢時氣憤脫口「我不管陸委會怎麼樣」，不會讓解團發生。但禁團令才解封又上鎖，交通部仍是作不了主的「執行單位」。民眾與業者聲聲催促，交通部也準備許久，兩岸交流等待的還是陸委會及國安高層點頭。

兩岸當局都高喊交流，兩岸政府卻不願先撤除交流障礙。習近平在「馬習二會」宣布，將積極推動兩岸交流交往交融；賴清德則在公布國安團隊時，喊話兩岸應該展開自信交流。然而，國台辦最積極的是要求台灣解除禁團令和交流限制；陸委會的「自信」則表現在等待大陸開放陸客來台。兩岸彷彿同演伊索寓言裡的黑羊與白羊，兩羊在獨木橋上相遇僵持吵架，最後雙雙落水；而一起落水的，還有民眾需求、業者生計與兩岸關係發展。

不過，在僵局中，陸委會等待的，不只是陸方的正面回應，更多的還是賴清德的眼色。但賴清德也沒有多少等待的時間。賴清德尤其不應漠視或誤讀習近平藉著「馬習二會」釋放的訊息；這不只是打開兩岸交流的機會之窗，更是在賴清德上台前夕遞來的和平橄欖枝。

在美中積極對話、控管分歧之際，賴清德承接蔡總統國安團隊，以「蔡規賴隨」和「維持現狀」，向美國交代；又用專業的邱垂正、知中的鄭文燦分掌陸委會、海基會，以示期待兩岸春暖花開；更喊話兩岸執政黨對話、兩岸自信交流。然而，國台辦對海基會人事回應稱，無論什麼人擔任這項職務，兩會協商機制能否恢復，關鍵在於承認九二共識，承認兩岸同屬一個國家、一個民族。這兩個承認，也是對兩岸執政黨對話、甚至賴習共進晚餐喝珍奶的回應。

習近平在賴清德上任前夕，對台硬的一手沒放鬆，軟的一手仍傳送了交流與和平的訊息，還在九二共識的政治基礎之外，再開了中華民族的另一扇門。陸委會卻以「中華民族是沒有必要的陷阱」、「炎黃子孫只是中國古代傳說」，粗暴拒絕。賴清德如果不給陸委會一點兩岸交流的自信，難道還要繼續獨木橋上的黑羊白羊僵局嗎？

有趣的是，過去國小課本改寫寓言，白狗黑狗互不相讓，雙雙掉到河裡，而黑羊白羊相互禮讓，兩羊都過了橋。回到台海現狀，即將就職卻仍杵在獨木橋上的賴清德，還需要賭誰會落水嗎？