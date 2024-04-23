經濟日報社論／新加坡傳承與經濟發展啟示

新加坡總理李顯龍將在5月15日卸下總理職務，交棒給副總理兼財政部長黃循財。李顯龍是新加坡第三代領導人，執政將近20年，他平順接掌了權力及新加坡的發展軌跡，任內歷經艱難險阻，促進新加坡經濟的轉型與升級，獲得舉世稱道。他的繼任者黃循財年輕有為，政績卓著，稱自己將「懷著謙卑與責任感」接受新職務，新加坡朝野對他期望殷切。

新加坡的領導階層將不會大幅換班，李顯龍將會在離任後繼續擔任國務資政，如同當年李光耀交班給吳作棟，其實仍具決策影響力，「李規吳隨」成為先例，「李規黃隨」乃屬必然。何況新加坡行之有年的發展政策證明方向正確，成效良好，尚無調整的必要。

黃循財已經表明就任後不會進行大規模的內閣改組，他表示新加坡的政治建立在連續性和漸進變革的基礎上，領導層換屆時，先前的領導人將「繼續以不同的方式做出貢獻，同時為年輕人騰出空間，所以當我接任時，我也會採取同樣的方法。」這是歷史先例的重複，強人之後，後繼者必然戰戰兢兢追隨跟進，待羽毛豐實後再走自己的路。

黃循財現年才51歲，但歷練豐富，曾擔任李顯龍的首席私人秘書，當選議員後就被委任為國防部與教育部的國務秘書，再獲委任為文化、社區和青年部部長，進而出任國家發展部長、教育部長，現職則為財政部長。他獲絕大多數同僚支持接班，接班路算是平順，但李顯龍的交班路有過顛簸，既推遲又換人，民意對人民行動黨的支持度曾經劇挫，近年再回升。李顯龍雖然卸下總理職位，但心情應該不輕鬆。

新加坡2018年確定的接班候選人是時任財長的王瑞杰，而李顯龍也承諾將在2022年初年滿70歲前交班。但是，2020年大選人民行動黨遭遇嚴重挫敗，其得票率比五年前年大選大跌近8%，而反對黨工人黨的席次則由六席增長至十席，王瑞杰所在的選區僅以53.4%的得票率勉強勝出，創下人民行動黨最差紀錄。主要原因：新冠疫情嚴峻、王瑞杰缺乏個人魅力。李顯龍痛定思痛，在制度上設立了反對黨領袖一職，並且接受王瑞杰卸職，形同放棄接班。直到黃循財獲得了執政團隊19名成員中的15人支持，而且在疫情期間擔任抗疫工作統籌小組的聯席主席之一，表現優異，方確定其接班地位。

黃循財接班可說是有備而來，他兩年前啟動「前進新加坡」（Forward SG）活動，旨在審查和更新新加坡的「社會契約」，被認為是刷新執政風格的重要表徵。這個活動提出的報告，以建立一個「充滿活力和包容性、公平和繁榮、堅韌和團結的社會」為主旨，獲得民意普遍肯定。李顯龍也讚揚黃循財和第四代團隊努力贏取人民信任。

李顯龍領導的執政團體近年的政績良好，經濟表現獲得國內外高度肯定。工業升級以「不淪為過氣的新興工業國」惕勵，力爭上游。其國際金融中心的高速成長，尤令人刮目相看。新加坡大舉吸納中國資金、企業和人才，取代香港的金融窗口角色，香港轉口貿易運輸中心的地位也被新加坡取代，其國際金融中心地位陡升。美中貿易戰帶來對中國企業的地緣政治風險，推升了新加坡的營運中心地位，光是2022年，就有逾500家中國企業將總部遷往新加坡，顯示新加坡取代香港，成為中國資金、企業對外的跳板。

新加坡是彈丸小國，但地緣戰略地位特殊，李顯龍堅持不選邊站，貫徹政治軍事依附美國，經濟依靠中國，兩邊不得罪的路線。這個執著是新加坡經濟持續高度發展的定海神針，黃循財應會維繫不變，繼續推進新加坡的高速運轉與發展。