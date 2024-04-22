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聯合報黑白集／女立委的沒品味鬥嘴

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國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照

立委徐巧芯的大姑夫婦涉嫌詐欺，徐巧芯夫婦也成為綠營掃射對象。連日來，藍綠攻防砲火愈來愈離譜，一路歪向誰身上穿什麼名牌，誰的年收入到底買不買得起這些行頭。這些事與公眾一無關係，二名女立委卻吵得起勁，真的很失格！

徐巧芯平日勤於揭弊，綠營逮到機會自然要加倍奉還，討個夠本。但詐欺案與她無關，黃捷和苗博雅卻緊咬不放，加上綠營名嘴從旁鼓譟，接下來便一路歪樓。尤其黃捷，連「早餐店女孩」的貶抑標籤都敢說，言下之意，徐巧芯沒資格戴勞力士。如此走火入魔的發言，根本在歧視勤奮工作的民眾，難道身為立委就好尊貴、好高尚？結果打到賴清德，他有三支勞力士都沒申報。

徐巧芯平日得理不饒人，遇到圍剿更不認輸。但問政問到在自己家事、私事上糾纏，還把別人「贈衣」底醞、父母早餐店收入都抖出來，也就有點令人不忍卒睹了。個人私事扯個沒完，其中有多少公義值得爭辯？就連吃瓜群眾都覺得無聊，正直的選民會想看嗎？

徐巧芯和黃捷剛從市議員轉型當立委，仗著年輕氣盛又各擁網民，演出這齣罵街打鬧的一幕，品味真的很差。二人如果在比問政的專業，比質詢監督的高度，那麼大家為你們拍拍手。如果是在比名牌、比收入、比誰狠，那就敬謝不敏了。請把心思專注在問政上吧！

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