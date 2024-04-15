經濟日報社論／當沖降稅效益高 應再延五年

股市當沖的證交稅減半課徵措施（簡稱當沖降稅），將於今年底到期。金管會日前提出稅式支出評估報告及召開公聽會，建議再延長五年，希望能獲得財政部支持及在立院審議通過。

股市當沖，是指金管會在103年1月6日起，開放投資人在台股的同一投資標的，在同日透過「先買後賣」或「先賣後買」，達成相互沖抵、結清交易的行為。有別於融資融券等信用交易，當天買股最快須於次日才能賣出，當沖交易可讓投資人不必實際負擔買股價錢，避開隔夜持股風險，免受國際重大事件影響，提供投資人多元的避險管道。當然，當沖仍有一定風險，虧損時帳戶也須有足夠資金運用，以免違約。

當沖降稅自106年4月28日實施，原針對一般投資人，在同帳戶當沖股票，於賣出時按千分之3課徵證交稅調降為千分之1.5，試行一年。實施後，因確能活絡股市，基於政策的穩定及一致性考量，並安定投資人的臆測疑慮，於107年4月修正通過《證券交易稅條例》第2條之2，除了將證券自營商自行買賣現股的當沖交易納入適用對象外，降稅延長至110年底止（第一次延長）。在110年初，又依法定程序，延長三年至113年12月31日止（第二次延長）。

根據證基會的研究報告，當沖降稅措施確實產生多重效益。首先，使掛牌公司享有較高之本益比及股價淨值比，促進台股市場更優質，進而提升動能。第二次延長降稅迄今，集中及櫃買兩市場的日均成交值，合計為3,305億元，相較第一次延長降稅的2,698億元增加22%，更較第一年降稅兩市場合計日均成交值1,544億，大增114%。

第二次延長降稅至去年底止，兩市場的股票日均當沖占成交金額比重分別為40%及46%，比前兩次延長降稅的市場占比顯著增加。

其次，不但達成原稅式支出報告日均量之標準，更因造成當沖交易成長，不受多空頭影響，帶動資本市場的流動性和成交額，使稅收明顯成長。當沖降稅以來，整體市場日均證交稅收達6.5億元，較實施當沖前一年（105年度）的2.9億元，增加3.6億元，增幅超過一倍多。

當沖降稅還有吸引外資投入我國資本市場的外部效益，使外資法人當沖金額在集中市場的占比逐年攀升，從5%上升至32%，在櫃買市場的占比也從1.7%顯著上升至24%；以致交易金額自106年4月28日至111年12月31日增幅達11.5倍。

此外，在景氣低迷、股市量能不足時，當沖可避免陷入流動性風險；景氣復甦期間則提供價差空間滿足投資人策略性交易需求，進而維持市場動能。此可從109年新冠疫情造成股市的系統性風險時，讓投資人靈活運用反向沖銷，不致增加證交稅而引發流動性風險，進而支撐台股交易量能，且所有投資人的總體損益維持正數，得到印證。

當然，當沖降稅也要注意是否對自然人（尤其是年輕人）投資人造成違約比率增加的「副作用」。從當沖違約金額占當沖成交值的比率來看，降稅後確實降低了兩市場的違約比率，在108年後均低於萬分之1。就當沖違約金額占整體股市成交值的占比來看，集中市場雖然略增，但仍低於10萬分之5。投資人保護機構也幾無收到當沖投資人申訴的案例，可見當沖減稅的副作用並未惡化，但為減輕財政部的疑慮，期盼資本市場有關單位再加強教育宣導、提出警示，檢討自然人現股當沖交易的門檻資格或訂立保證金等措施。

綜上，在符合財政紀律法、納稅者權利保護法的前提下，當沖按1.5‰稅率課徵證交稅至少再延長實施五年，應是社會的最大公約數，應儘早定案並發揮多重效益。