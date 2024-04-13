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聯合報黑白集／邪慾橫流，政府旁觀

聯合報／ 聯合報黑白集
有關黃子佼被查獲持有兒少性影像，是否再修兒少性剝削罰則，衛福部長薛瑞元（左）表示，立委有相關提案，他對修法樂觀其成，並看在立法院如何討論。記者林俊良／攝影
有關黃子佼被查獲持有兒少性影像，是否再修兒少性剝削罰則，衛福部長薛瑞元（左）表示，立委有相關提案，他對修法樂觀其成，並看在立法院如何討論。記者林俊良／攝影

藝人黃子佼因持有兒少性影片遭外界譴責，名嘴、藝人、政治人物爭相跳入戰局，砲火亂射。令人咄咄稱奇的是，政府各部會卻像事不關己，全都袖手當起觀眾。NCC、數位部、衛福部互推責任，沒有人覺得此事是自己責任；檢調更裝作天下太平，彷彿無人受害。

黃子佼持有非法兒少性影片，北檢卻判以緩起訴；外界強烈譴責，這是起碼的道德良知。而「創意私房」網站販售這些影片，除助長邪慾，更殘害兒少身心，政府部門卻視若無睹。NCC更稱，由於《數位中介法》未完成立法，無法「斷網」讓該不法網站消失。

兒少性剝削防制主管機關是衛福部，根本心不在焉，推三阻四說了一堆奇怪的理由。而有權力執行斷網的數位部，則說衛福部得發文過來，它才能行動。最後，在輿論強烈要求下，衛福部才發文數位部，迅速將「創意私房」封網。且看，走一步就能完成的事，各部會卻有無數個理由推託，這種政府能把民瘼放在心上嗎？

在一票吃瓜群眾中，最令人失望的是檢調。北檢以黃子佼案情「不嚴重」而給予緩起訴，但他購買不法兒少性影片的時間長達七年，最近他又被控性侵十七歲少女，檢調也毫無行動。直到近日北市婦幼隊報請偵辦，北檢才分案調查。這比起去年北檢偵辦里長登陸之迅猛，有如天淵之別！

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