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聯合報黑白集／當兵不能說實話？

聯合報／ 聯合報黑白集
國軍兵役制度轉型，自113年恢復一年期義務役徵集，圖為首梯役男在1月25日入營接受入伍訓練。聯合報資料照片 記者許正宏／攝影
國軍兵役制度轉型，自113年恢復一年期義務役徵集，圖為首梯役男在1月25日入營接受入伍訓練。聯合報資料照片 記者許正宏／攝影

《號角響起》電影，是一九九五年由「四小天王」主演的軍教喜劇。其中蘇有朋所飾角色，一句「當兵不能說真話」台詞，讓該片始終不退流行。即使到近年，每逢軍方對負面新聞解釋澄清，總不免被網民引述，奚落一番。

民眾對軍人如此輕蔑的印象自非健康現象，但究其原因，多半還是軍方自找。最近的例子是，總統府衛兵舉槍自傷，憲兵對外宣稱，當事人生前勤務輪值正常。但在立委與媒體追查下，發現他經常要「站二歇二」連續上哨，違反國防部規定。憲兵參謀長被迫承認，前幾天「站二歇六」的說法，與實情「有落差」。

軍中喜歡表現完美，對犯錯動輒嚴懲的高調作風，正是造就不誠實的直接原因。因為標準遙不可及，甚至脫離現實，落到執行面，自然「下有對策」，凡事搶著卸責求生存。部隊長期浸淫在這樣的潛規則下，表面看似運作如常，代價卻是弟兄的熱情與報國初衷磨耗殆盡。缺乏榮譽心只求應付交差的軍隊，一旦必須將舞台轉到真正戰場，才會發現教訓有多慘重。

過去一個月，軍中發生七起疑似自殺案件。因每起案例的情況不同，未必都與軍方有關。連續的不幸事件，如果國軍能體會「崇實」才是唯一法門，一改「當兵不能說真話」的不當潛規則，年輕生命的殞落或許就不必再輕如鴻毛。

國軍 國防部 憲兵 社論 軍人

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