經濟日報社論／人工智慧帶來的商機與隱憂

自從2022年底ChatGPT炫麗上市，輝達（NVIDIA）圖形處理器GPU被各國瘋狂搶購，AI人工智慧已成為全球最受注目焦點。中外媒體對於AI商機大幅報導，坊間討論人工智慧技術與應用的研討會，令人目不暇給。有人擦掌摩拳興奮無比，夢想自己成為下一個黃仁勳，但也有人憂心忡忡，生怕工作將被AI取代，淪落中年失業窘境。

國際媒體報導：日本軟銀執行長孫正義預計結合中東金主，共同投資千億美元，以其所持有九成股份的安謀（ARM）為技術核心，發展與輝達相抗衡的半導體核心晶片。

ChatGPT開發者OpenAI執行長奧特曼雄心大志更是驚人，正與包括阿拉伯聯合大公國政府在內的投資者協商，募集5-7兆美元，打造全球半導體新帝國，自行開發與製造AI高級晶片。

但與此同時，科技界狂人，OpenAI共同發起人之一，曾是最大捐助者的馬斯克，卻向美國法院提起訴訟，以OpenAI違背捐贈受託責任、不公平商業行為等五大罪狀，控告OpenAI高層，違反公司創立時宣示之「專注開發技術而不求謀取利潤，向大眾分享開發原始碼、以非營利機制開發」等初衷，甚至已實質成為微軟子公司。即便其中涉及商業利益與版圖之爭，但亦凸顯AI技術已成兵家必爭之地。

在這波人工智慧浪潮下，除了不會缺席的晶圓代工龍頭台積電、關係算力的大型資料中心AI伺服器，與台灣產業較為相關之趨勢，還包括具備人工智慧功能的個人電腦（AI PC），具備AI功能的手機與穿戴式裝置，更是明年起的必備規格。

在全球科技產業一片期待中，特別值得關注的是AI發展可能帶來的隱憂。甫卸任谷歌副總裁，有「深度學習之父」之稱，曾獲AI技術領域最高榮譽「圖靈獎」的傑佛瑞‧辛頓（Geoffrey Hinton），日前接受美國電視節目60分鐘專訪時，對於人工智慧未來發展提出高度憂慮。辛頓憂心主要有兩點：未來AI自主判斷與AI慾望可否被人類所掌控。前者如自動駕駛汽車，與具備人工智慧之軍事武器，其AI系統在關鍵時刻所做判斷，是否符合人類社會法律與道德規範；辛頓語出驚人地說：「人類可以阻止任何個人的慾望氾濫，但未來不確定人類可以阻止AI慾望之無止境發展。」

其實在辛頓發出警示前，有識之士早已指出，以ChatGPT為首之生成式AI，其所產生之文字、圖形、影像，已非常人可辨真假，若為有心人使用，足以做為詐騙與犯罪之有力平台，傷害善良百姓，令人憂心。

當然，刀刃可使生活便利，亦可成為傷害他人工具，這其間需要法律與道德加以有效規範。然而近年來科技發展迅速，法律與民眾認知已然趕不上腳步，其間溝渠需要政府與社會加強投資，俾使人工智慧應用利大於弊。

若從宏觀角度觀之，AI人工智慧技術掌握與否，勢必擴大國家與國家間貧富差距與競爭力，強國益強、弱國益弱，台灣經不起在這波歷史洪流中遭到淘汰，必須傾全國之力為之。

抱著「既期待又怕受傷害」的矛盾心情，欣見科技部在日前發布「人工智慧科研發展指引」中，仿效歐盟、日本、國際經濟合作組織OECD先見，開宗明義強調台灣人工智慧發展，應以「以人為本」、「永續發展」、「多元包容」為核心價值，不能單純注重工程科技與製造商機，應增加人文科學與人工智慧跨領域研究，務使台灣未來社會均衡發展，降低AI不當使用傷害。

積極而言，AI技術是一種力量龐大的公共財，使用得當可累積人類寶貴經驗與大數據，為社會樹立新規範，建立更具公平、均衡、效率之生活秩序，從教育、健康、醫療照護、安全等層面、全面提升民眾生活福祉，打造未來美麗新世界。願國內有識之士，共同期許之。